Мостовой о перспективах российского футбола: «Они туманны. Мы варимся в собственном огороде»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой назвал «туманными» перспективы российского футбола.

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от нового года.

«Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся. Все будет так, как и в прошлом – мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится.

Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду», – сказал Мостовой.

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8 комментариев
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«Варимся в собственном огороде» - высказывание настоящего гения!
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В огороде варимся? Новый год, похоже, хорошо он отметил
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Конечно, пока растешь в собственном соку - хорошего ждать не приходится.
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Источник — «РБ Спорт» берет интервью у предателя тренера Садырина , потом и зачинщиков, а потом и тренера Ярцева на Чемпионате Европы!
Этот Мостовой просто омерзителен!
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Огородный сварщик
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Висит груша, а посередине гвоздик
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Рассаду начинают выращивать с конца февраля, и то не всю. 😅
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Ответ Проверим!Проверим!!
«Варимся в собственном огороде» - высказывание настоящего гения!
Прям, безызбежность.
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