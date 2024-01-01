Мостовой о перспективах российского футбола: «Они туманны. Мы варимся в собственном огороде»

Александр Мостовой назвал «туманными» перспективы российского футбола.

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от нового года.

«Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся. Все будет так, как и в прошлом – мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится.

Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду», – сказал .

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