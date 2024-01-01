Мостовой о перспективах российского футбола: «Они туманны. Мы варимся в собственном огороде»
Александр Мостовой назвал «туманными» перспективы российского футбола.
Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от нового года.
«Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся. Все будет так, как и в прошлом – мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится.
Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду», – сказал Мостовой.
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Этот Мостовой просто омерзителен!