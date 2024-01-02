Дмитрий Аленичев: «Сборной России нужно продолжать играть. Ситуация рано или поздно выправится, и мы снова будем играть с сильнейшими»

Дмитрий Аленичев считает, что сборная России снова будет играть с сильнейшими.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Трудно оценить итоги года для нашей сборной, потому что соперники у нас были не самые сильные. Последний матч был против Кубы, но это официальная товарищеская игра, и хорошо, что есть хотя бы такие матчи.

Конечно, хотелось бы играть с сильнейшими сборными – командами Аргентины, Франции, Англии, Бельгии, Германии и так далее, но что сейчас сделать?

Я считаю, что сборной нужно продолжать играть, эти матчи очень нужны. Уверен, ситуация рано или поздно выправится и мы снова будем играть с сильнейшими», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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