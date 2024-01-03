Артем Ребров: «Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации. На трибунах нужны люди»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия болельщики Лукойл Арена Чемпионат.com Футбол

Бывший вратарь «Спартака» призвал болельщиков не отказываться от посещения игр.

«Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации.

Вижу, что клубы стараются придумать активности для болельщиков.

На трибунах нужны люди, чтобы они поддерживали свои команды и заполняли стадионы», – сказал Артем Ребров.

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10 комментариев
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Нет, спасибо, Артём.
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Да без проблем, отмените фануйди, будем ходить
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Ответ tankist231
А в чем проблема то, так трудно сделать что-ли или принципы беспонтовые, ну не делайте так же снилс, Инн и тд, я не вижу в фанайди че то ущемляющее
Беспонтово и холопно всегда хлопать в ладошки любым деяниям власти.
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"Пожелать ходить" вместо "желаю чтоб ходили". Да тебе бы в политику, Артём!
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Царь лять. Ещё и желает, чтобы мы ходили на стадионы. Я бы сказал, куда я желаю, чтобы ты сходил вместо стадиона, да при детях нельзя так выражаться. Уберите Fan ID, тогда и обсудим. Помимо него, есть ещё с десяток минусов.
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Пожелать? А другие варианты есть?
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Если бы были нужны, не было бы фан-уйди, болельщики только мешают перетеканию госсредств в личный карман.
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Не будет фан ай ди - будет заполняемость, все просто.
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Чтобы были люди-надо играть для них, как делала команда КИБескова.
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