Артем Ребров: «Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации. На трибунах нужны люди»
Бывший вратарь «Спартака» призвал болельщиков не отказываться от посещения игр.
«Хотел бы пожелать всем ходить на стадионы в этой непростой ситуации.
Вижу, что клубы стараются придумать активности для болельщиков.
На трибунах нужны люди, чтобы они поддерживали свои команды и заполняли стадионы», – сказал Артем Ребров.
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