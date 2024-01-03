«Спартак» должен бороться за тройку как минимум. Шансы есть на победу в Кубке России». Бушманов о москвичах
Бывший защитник «Спартака» заявил, что клуб может выиграть Фонбет Кубок России.
«Спартак» в 2024 году должен бороться как минимум за тройку. Нужно также стабилизировать состав и игру.
Шансы есть на победу в Кубке России. Думаю, «Спартак» сможет отыграться во 2-м матче с «Оренбургом», – сказал Евгений Бушманов.
После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
В 1-м матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда потерпела поражение от «Оренбурга» со счетом 0:1.
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