«Спартак» должен бороться за тройку как минимум. Шансы есть на победу в Кубке России». Бушманов о москвичах

Бывший защитник «Спартака» заявил, что клуб может выиграть Фонбет Кубок России.

« » в 2024 году должен бороться как минимум за тройку. Нужно также стабилизировать состав и игру.

Шансы есть на победу в Кубке России. Думаю, «Спартак» сможет отыграться во 2-м матче с « », – сказал .

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

В 1-м матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России московская команда потерпела поражение от «Оренбурга» со счетом 0:1.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам