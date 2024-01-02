Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Могли сделать больше, чаще побеждать. Иногда не получается. Это нормально, команда строится, все будет хорошо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Павел Мелешин Футбол

Павел Мелешин поделился мыслями об уровне «Спартака» по итогам 2023 года.

«Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать.

Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается. Это нормально, потому что команда строится, но все будет хорошо», – сказал нападающий московского клуба.

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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3 комментария
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Было бы правильным направить Мелешина в аренду в минское Динамо на смену Данилу Зорину, хоть у них и разное амплуа ...
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Конечно Мелешину надо в аренду. Ну например в КС. Даже если он там не будет играть на постоянной основе сразу. Главное ему там заложат принципы работы и правильного видения футбола.
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Мелешин, как и Умяров с Денисовым не соответствуют уровню Спартака прямо сейчас
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