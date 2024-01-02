Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Могли сделать больше, чаще побеждать. Иногда не получается. Это нормально, команда строится, все будет хорошо»

Павел Мелешин поделился мыслями об уровне «Спартака» по итогам 2023 года.

«Трудно подводить итоги прошедшего года для « », но могли сделать больше, чаще побеждать.

Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается. Это нормально, потому что команда строится, но все будет хорошо», – сказал нападающий московского клуба.

После 18 проведенных туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

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