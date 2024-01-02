Диего Лопес подписал бы в «Реал» Мбаппе, а не Холанда: «Но «Мадрид» выше Килиана и других. Клуб делает игрока великим, а не наоборот»
Диего Лопес заявил, что «Реал» выше Килиана Мбаппе и любого другого игрока.
– Кого бы вы подписали: Холанда или Мбаппе?
– Из них я выберу Мбаппе. Он мог бы многое сделать для «Реала», хотя на его позиции уже есть отличные игроки. Сейчас у «Мадрида» отличная команда.
– Как вы думаете, Мбаппе перейдет? Он говорил с Флорентино?
– Я не знаю, приедет он или нет. Но я искренне считаю, что «Мадриду» нужны игроки, которые идут на риск, чтобы оказаться в клубе. «Мадрид» выше Мбаппе и всех остальных, даже всех великих игроков, которые были там.
Клуб делает игрока великим, а не наоборот. Тот, кто хочет играть за «Мадрид», должен быть готов сделать команду великой, а этот клуб дает очень многое. Игроки, которые хотят играть в «Реале», должны понимать, что клуб сделает их великими, а не наоборот, – сказал бывший вратарь «Реала».
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