Диего Лопес подписал бы в «Реал» Мбаппе, а не Холанда: «Но «Мадрид» выше Килиана и других. Клуб делает игрока великим, а не наоборот»

Теги ПСЖ Диего Лопес Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Диего Лопес заявил, что «Реал» выше Килиана Мбаппе и любого другого игрока.

– Кого бы вы подписали: Холанда или Мбаппе?

– Из них я выберу Мбаппе. Он мог бы многое сделать для «Реала», хотя на его позиции уже есть отличные игроки. Сейчас у «Мадрида» отличная команда.

– Как вы думаете, Мбаппе перейдет? Он говорил с Флорентино?

– Я не знаю, приедет он или нет. Но я искренне считаю, что «Мадриду» нужны игроки, которые идут на риск, чтобы оказаться в клубе. «Мадрид» выше Мбаппе и всех остальных, даже всех великих игроков, которые были там. 

Клуб делает игрока великим, а не наоборот. Тот, кто хочет играть за «Мадрид», должен быть готов сделать команду великой, а этот клуб дает очень многое. Игроки, которые хотят играть в «Реале», должны понимать, что клуб сделает их великими, а не наоборот, – сказал бывший вратарь «Реала».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клуб делает игрока великим, а не наоборот. Это точно не про «ПСЖ» они готовы его и не только его самого, а и его семью в... целовать лишь бы остался
+4
-1
+3
Все верно говорит Диего.
+2
0
+2
Ответ Седесим Куиндесимов
Мбаппе нравится играть слева в связке с центральным нападающим. Можно купить этих двоих и продать жертву расизма
Флорентино не продаст Винисиуса. Он и Родриго - его гордость. Подписал двух перспективных игроков, которые стали звёздами. Они - олицетворение трансферной политики Реала. Вини любит клуб. У него явно проблемы, но для этого психологи. Думаю, что он исправится)
+1
0
+1
помню Диего неплохо помог Реалу
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Клуб делает игрока великим, а не наоборот. Это точно не про «ПСЖ» они готовы его и не только его самого, а и его семью в... целовать лишь бы остался
как бчк целовал в ... месси и каждый год добавлял зарплату настолько что до сих пор не могут с ним расплатиться
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий