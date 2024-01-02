Карло Анчелотти: «Перес сохраняет мотивацию и любовь к «Реалу». У него есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках»

Карло Анчелотти высказался о президенте «Реала» Флорентино Пересе.

Функционер занимает пост президента клуба с 2009 года. Также он руководил им с 2000 по 2006 годы.

« сохраняет мотивацию и любовь к команде. Эта любовь растет с самого детства. У него фантастический послужной список.

У него есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках», – сказал главный тренер « » .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам