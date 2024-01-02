Карло Анчелотти: «Перес сохраняет мотивацию и любовь к «Реалу». У него есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти высказался о президенте «Реала» Флорентино Пересе.

Функционер занимает пост президента клуба с 2009 года. Также он руководил им с 2000 по 2006 годы.

«Флорентино Перес сохраняет мотивацию и любовь к команде. Эта любовь растет с самого детства. У него фантастический послужной список.

У него есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках», – сказал главный тренер «Реал» Карло Анчелотти.

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11 комментариев
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Великий президент, который сделал очень многое для клуба, достойный преемник дона Бернабеу.
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Ответ flux
Все это круто, но он так и не создал доминирующую команду. Самое близкое к этому сезон 11/12. Его заветная мечта требл, до сих пор далека.
И в правду сезон 11/12 был самым близким к треблу и только из за не везения в серии пенальти в Полуфинале лч против баварии послужила тем что реал не взял требл
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Ответ QWertY
Перец: «Судьи сохраняют мотивацию и любовь к «Риалу». У них есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках»
Это тебе на другую ветку, клуба легенды Негрейры. Вот именно туда и только туда пиши данного рода комментарии
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