«Реалу» интересен вратарь «Пеньяроля» и Уругвая U20 Родригес. Он выиграл чемпионат мира в 2023 году

«Реал Мадрид» следит за 20-летним вратарем из Уругвая.

Внимание испанского клуба привлек выступающий в системе « » Рандаль Родригес.

Пока что не до конца ясно, останутся ли в составе «Реала» на следующий сезон вратари и . В этой связи скауты клуба ведут поиск потенциальных новичков.

У «Реала» хорошие отношения с «Пеньяролем». Родригеса можно будет приобрести в форме полноценного трансфера или же взять в аренду с опцией выкупа. Если « » решит подписать 20-летнего футболиста, то он, вероятно, будет отправлен во вторую команду клуба – «Кастилью».

В 2023 году Родригес стал победителем чемпионата мира в возрастной категории U20 в составе сборной Уругвая.

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