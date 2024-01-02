«Реалу» интересен вратарь «Пеньяроля» и Уругвая U20 Родригес. Он выиграл чемпионат мира в 2023 году
«Реал Мадрид» следит за 20-летним вратарем из Уругвая.
Внимание испанского клуба привлек выступающий в системе «Пеньяроля» Рандаль Родригес.
Пока что не до конца ясно, останутся ли в составе «Реала» на следующий сезон вратари Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага. В этой связи скауты клуба ведут поиск потенциальных новичков.
У «Реала» хорошие отношения с «Пеньяролем». Родригеса можно будет приобрести в форме полноценного трансфера или же взять в аренду с опцией выкупа. Если «Мадрид» решит подписать 20-летнего футболиста, то он, вероятно, будет отправлен во вторую команду клуба – «Кастилью».
В 2023 году Родригес стал победителем чемпионата мира в возрастной категории U20 в составе сборной Уругвая.
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Отправляешь своего скаута, допустим, в Южную Америку, ждёшь от него “scout report” о перспективных ноунеймах, останавливаешь свой выбор на одном из них и отправляешь оффер в его клуб. Далее ждёшь их согласия, потому что на тебя вышел сам РЕАЛ, и покупаешь новичка за копейки. Все ! Дело сделано - игрок в системе Галактикос. Далее Кастилья, аренды по 1-2 клубам средней руки ( с обязательным первоочередным правом выкупа) и у тебя на выходе готовый товар уже по цене рыночной, а учитывая что игрок из системы Реала это уже +20% к стоимости будущего трансфера. Так и делается бизнес от старины Фло.