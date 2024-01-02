Талалаев о Мостовом: «Хочется увидеть, как он будет тренировать сам. Очень хочу, поверьте»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Талалаев выразил желание увидеть Александра Мостового в роли тренера.

Главный тренер «Химок» вспомнил, как он сам начинал работать в новом качестве после окончания своей карьеры игрока.

– Я рано закончил из-за травм, моя первая перестройка началась в 33-34 года. Даже на первой тренерской работе смотрел на многое глазами футболиста.

Говорят, нужно убить в себе игрока, но я никогда так не делал. Не согласен с этим тезисом, такое, наоборот, помогает. К примеру, Александр Мостовой говорит: «Вот он не играл, но хочет тренировать». Люди, которые играли в футбол, имеют право на такие заявления, но мне хочется увидеть, как будет тренировать сам Мостовой. Очень хочу, поверьте.

– Мы тоже хотим!

– Может быть, некоторые вещи нам только кажутся сложными, а на деле они просты, – сказал Талалаев.

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13 комментариев
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Такие как Мостовой так и будут мелить языком до пенсии. Тот кто хотел тренировать - тот начал тренировать. И не со Спартаков начинали, а с клубов намного скромнее.
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Ответ Михо
Все хотят😃 вот будет сюрприз, если каким то образом у него начнет получаться
нет причин для успеха) он потом придумает отмазки, игроков не дали, поле не то и так даллее)
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Все хотят😃 вот будет сюрприз, если каким то образом у него начнет получаться
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Все хотят это увидеть... кроме Мостового. %)
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Мне кажется этого все хотят, кроме самого Мостового
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Да этого ждут вся футбольная часть России. Болещики,игроки, руководство
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Кто ж ему доверит команду? Разве что в медиа лиге для продолжения шоу...
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Да уж хуже Талалаева тренировать не будет
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Не только Талалаев, все хотят - по разным причинам.

У меня так одна надежда на Мостового и осталась. Карреру, так понял, не позовут (из чисто тупого туполобия) - а Каррера готов приехать.
Абаскаль хороший человек - но как тренер он в процессе, учится. Желаю ему доработать контракт полностью.

Следующим тренером, надеюсь, будет Мостовой.
Да в самом деле, смешно сравнивать Мостового и Абаскаля. А Спартак это не смешно, это серьёзно.
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мостовому нужно дать тренироватьСборную Бразилии или Аргентина там ведь чеканить умеют
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Ответ Доктор Верховцев
Я понял! Мостовой это Юрий Лоза от футбола!
"На самом деле футбольное поле круглое" Мостовой
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Ответ Karel
Не только Талалаев, все хотят - по разным причинам. У меня так одна надежда на Мостового и осталась. Карреру, так понял, не позовут (из чисто тупого туполобия) - а Каррера готов приехать. Абаскаль хороший человек - но как тренер он в процессе, учится. Желаю ему доработать контракт полностью. Следующим тренером, надеюсь, будет Мостовой. Да в самом деле, смешно сравнивать Мостового и Абаскаля. А Спартак это не смешно, это серьёзно.
"А Спартак это не смешно, это серьёзно."
Вы серьёзно???))))))
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