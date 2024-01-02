Талалаев о Мостовом: «Хочется увидеть, как он будет тренировать сам. Очень хочу, поверьте»
Андрей Талалаев выразил желание увидеть Александра Мостового в роли тренера.
Главный тренер «Химок» вспомнил, как он сам начинал работать в новом качестве после окончания своей карьеры игрока.
– Я рано закончил из-за травм, моя первая перестройка началась в 33-34 года. Даже на первой тренерской работе смотрел на многое глазами футболиста.
Говорят, нужно убить в себе игрока, но я никогда так не делал. Не согласен с этим тезисом, такое, наоборот, помогает. К примеру, Александр Мостовой говорит: «Вот он не играл, но хочет тренировать». Люди, которые играли в футбол, имеют право на такие заявления, но мне хочется увидеть, как будет тренировать сам Мостовой. Очень хочу, поверьте.
– Мы тоже хотим!
– Может быть, некоторые вещи нам только кажутся сложными, а на деле они просты, – сказал Талалаев.
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У меня так одна надежда на Мостового и осталась. Карреру, так понял, не позовут (из чисто тупого туполобия) - а Каррера готов приехать.
Абаскаль хороший человек - но как тренер он в процессе, учится. Желаю ему доработать контракт полностью.
Следующим тренером, надеюсь, будет Мостовой.
Да в самом деле, смешно сравнивать Мостового и Абаскаля. А Спартак это не смешно, это серьёзно.
Вы серьёзно???))))))