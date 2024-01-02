Талалаев о Мостовом: «Хочется увидеть, как он будет тренировать сам. Очень хочу, поверьте»

Андрей Талалаев выразил желание увидеть Александра Мостового в роли тренера.

Главный тренер «Химок» вспомнил, как он сам начинал работать в новом качестве после окончания своей карьеры игрока.

– Я рано закончил из-за травм, моя первая перестройка началась в 33-34 года. Даже на первой тренерской работе смотрел на многое глазами футболиста.

Говорят, нужно убить в себе игрока, но я никогда так не делал. Не согласен с этим тезисом, такое, наоборот, помогает. К примеру, говорит: «Вот он не играл, но хочет тренировать». Люди, которые играли в футбол, имеют право на такие заявления, но мне хочется увидеть, как будет тренировать сам Мостовой. Очень хочу, поверьте.

– Мы тоже хотим!

– Может быть, некоторые вещи нам только кажутся сложными, а на деле они просты, – сказал Талалаев.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам