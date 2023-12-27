Мостовой о Слуцком: «Шут гороховый, сделал себе имя на случайности. Его забудут, а нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь»
Александр Мостовой ответил на высказывание Леонида Слуцкого в свой адрес.
Ранее российский специалист, возглавивший «Шанхай Шеньхуа», высказался о критике Мостового: «Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».
«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь.
То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал Мостовой.
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Да, временами выдавал отличные удары со стандартов, но именно что временами, сейчас такие "снайперы" всё больше на скамейках сидят.
Для понимания: Аршавин в своё время выдавал куда как больший беговой объем, чем Мостовой в своё - и то Аршавина ругали, как "пешехода".
Потому, что футбол немного изменился с тех пор, бгг.
Да, мы знаем их карьеры, знаем достижения (в случае Моста весьма скромные), но они уже не слишком актуальны.
Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь.
То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал Мостовой.(с)
Нормально так не реагирует))))))
Как хороших футболистов, но прид&рков по сути.
Зато помню провалы сборной и непопадание на ЧМ-98, Евро-2000 и последнее место в слабейшей группе ЧМ-2002, где он якобы был главной звездой