Мостовой о Слуцком: «Шут гороховый, сделал себе имя на случайности. Его забудут, а нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь»

Александр Мостовой ответил на высказывание Леонида Слуцкого в свой адрес.

Ранее российский специалист, возглавивший « », высказался о критике Мостового: «Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с будут знать и помнить всю жизнь.

То, как себя ведет , говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал .

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