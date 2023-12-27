Мостовой о Слуцком: «Шут гороховый, сделал себе имя на случайности. Его забудут, а нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа контент Футбол

Александр Мостовой ответил на высказывание Леонида Слуцкого в свой адрес.

Ранее российский специалист, возглавивший «Шанхай Шеньхуа», высказался о критике Мостового: «Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь.

То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал Мостовой.

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71 комментарий
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Недавно Фёдор Смолов не узнал Мостового, сказал, что знает о нем только из новостей на спортсе. Из тех кто младше 30 лет никто не застал их игры и знает их только как фриков.
+79
-3
+76
а Царь - серьезный, состоявшийся человек. Не перепутайте
+42
-3
+39
Мне 27. О Мостовом и Канчельскисе не слышал. О Слуцком знаю со времён когда он был тренером фк "Москва" и "Крыльев советов".
+36
-6
+30
Ответ Антон Иванов
Мне 27. О Мостовом и Канчельскисе не слышал. О Слуцком знаю со времён когда он был тренером фк "Москва" и "Крыльев советов".
И мне 27. О Мостовом читал, смотрел его нарезки из "Сельты", но ассоциируется он не с футболистом, а с главным шутом и контентмейкером для спортса. Без него траффик крутился бы намного хуже.
+26
-2
+24
Какой же мерзкий
+32
-8
+24
Я не реагирую, но реагирую 🤷🏻‍♂️
+12
-3
+9
Лёня, конечно, своей новостью о назначении в Китай перенес царю и Канчельскису пятницу на среду
+12
-3
+9
Ответ Рома Политов
Недавно Фёдор Смолов не узнал Мостового, сказал, что знает о нем только из новостей на спортсе. Из тех кто младше 30 лет никто не застал их игры и знает их только как фриков.
А те, кто застал игру Мостового - прекрасно помнят, как он ходил пешком по полю - даже в Сельте. Я уже не говорю про "отработать в обороне".
Да, временами выдавал отличные удары со стандартов, но именно что временами, сейчас такие "снайперы" всё больше на скамейках сидят.
Для понимания: Аршавин в своё время выдавал куда как больший беговой объем, чем Мостовой в своё - и то Аршавина ругали, как "пешехода".
Потому, что футбол немного изменился с тех пор, бгг.
+14
-7
+7
Царь бунтует
+5
-1
+4
Если бы Мостовой сейчас не вылезал все время, его бы уже скорее забыли. Канчельскиса по факту забыли. Аленичева-то забыли уже почти, а он ЛЧ выиграл с голом в финале.

Да, мы знаем их карьеры, знаем достижения (в случае Моста весьма скромные), но они уже не слишком актуальны.
+4
0
+4
«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. (с)

Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь.
То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал Мостовой.(с)

Нормально так не реагирует))))))
+7
-3
+4
Подключите Моста к какой нибудь котельной - отопит микрорайон))
+4
-1
+3
Эх, человек уже начал Новый год отмечать …
+6
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+2
Как же у него "не горит". Может целый квартал отапливать. А если ещё и про Абаскаля спросят, то и город.
+2
-1
+1
"А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь."

Как хороших футболистов, но прид&рков по сути.
+2
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+1
Ответ cruyff14@bk.ru
Мостовой играл в отборе на евро 2004. И на самом чемпе один матч. Не смотрел?
Мне 37, но даже я не помню, что он там играл.
Зато помню провалы сборной и непопадание на ЧМ-98, Евро-2000 и последнее место в слабейшей группе ЧМ-2002, где он якобы был главной звездой
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Есть подозрение, что у Мостового, в отличие от Слуцкого кстати, не получается стать тренером, потому что там надо думать, и как оказалось чеканка не заменит тактику(((
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Шут гороховый это наш царёк. А Слуцкий 3-кратный чемпион РПЛ, 2-кратный обладатель Кубка России и участник 1/4 Лиги Чемпионов в качестве тренера. В то время, как кто-то не может даже лицензию получить, зато чеканить умеет
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ха ха ха, мостовой - тролль знатный или просто человек настолько глупый, что не в сказке сказать, ни пером описать
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Как же у него печет, боже
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АХАХАХАХХАХАХ
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да не подгорает у меня!!!
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вот кого Лёне надо было вместо Дзюбы в своё шоу приглашать... и назвать его Царь и Шут
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Конечно будут , самые известные клоуны на всю страну , и так отвечая просто закапываются себя .Могу «царю» работу подогнать пусть ходит в своей мантии по детским утренникам , хоть что-то полезное будет от него
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Я не реагирую на его высказывание сказал царь: взял и ответил.
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Если Слуцкий тренирует на топуровне, то что он делает в Китае? Почему он не тренер европейского клуба топ 10 в чемпионате из топ 5?
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Мостовой скромничает. О Мостовом помнили даже те, кто ушли из жизни еще до рождения Александра.
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Норм у них треш ток перед боем в поп мма.
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Ответ Nikuz Z
Если Слуцкий тренирует на топуровне, то что он делает в Китае? Почему он не тренер европейского клуба топ 10 в чемпионате из топ 5?
Топ для рфл
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Ох уж эти случайные три чемпионства в РПЛ, два Кубка России и один Суперкубок. Все бы такие случайные успехи иметь
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