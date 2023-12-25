Мостовой о «Спартаке»: «Где-то 60 тренеров и помощников поменялось за 10 лет, по-моему. Какого-то там взяли спортивным директором – смешно! Где они их откапывают?»

Александр Мостовой высказался о перестановках в руководстве «Спартака».

На прошлой неделе «Спартак» объявил о назначении спортивным директором Томаша Амарала, занимавшего должность главного скаута в «Бенфике».

– сказала, что смена тренера – это большая ответственность, на которую не все готовы пойти, потому что тренер – это священная корова, в том числе и в «Спартаке»?

– В «Спартаке» за последние 10 лет кто-то попытался посчитать, сколько тренеров, помощников, и сколько близких к помощникам людей поменялось. Где-то за 60, по-моему. Какого-то там взяли на должность спортивного директора. Да отстаньте вы уже, смешно смотреть! Где они их откапывают, как?!

– Пришел Томаш Амарал с опытом работы в «Бенфике»...

– Они приходили, зарабатывали, работали и уезжали. До сих пор удивляюсь, когда мне сказали, что в академии имени Федора Черенкова, которого я еще застал играющим, главным был кто-то из Алжира. Это просто безобразие! – сказал экс-футболист « ».

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