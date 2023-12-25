Мостовой о «Спартаке»: «Где-то 60 тренеров и помощников поменялось за 10 лет, по-моему. Какого-то там взяли спортивным директором – смешно! Где они их откапывают?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Александр Мостовой высказался о перестановках в руководстве «Спартака».

На прошлой неделе «Спартак» объявил о назначении спортивным директором Томаша Амарала, занимавшего должность главного скаута в «Бенфике».

Зарема Салихова сказала, что смена тренера – это большая ответственность, на которую не все готовы пойти, потому что тренер – это священная корова, в том числе и в «Спартаке»?

– В «Спартаке» за последние 10 лет кто-то попытался посчитать, сколько тренеров, помощников, и сколько близких к помощникам людей поменялось. Где-то за 60, по-моему. Какого-то там взяли на должность спортивного директора. Да отстаньте вы уже, смешно смотреть! Где они их откапывают, как?!

– Пришел Томаш Амарал с опытом работы в «Бенфике»...

– Они приходили, зарабатывали, работали и уезжали. До сих пор удивляюсь, когда мне сказали, что в академии имени Федора Черенкова, которого я еще застал играющим, главным был кто-то из Алжира. Это просто безобразие! – сказал экс-футболист «Спартака».

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7 комментариев
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Человек из Бенфики - это "кто-то там"? Мостовой хоть иногда просыхает?
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что за клуб такой Бенфика что он выигрывал, что за страна такая Португалия где она там на глобусе.
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Как достал этот Мостовой, уже не смешно даже читать все это
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Ответ Глиномес
Как достал этот Мостовой, уже не смешно даже читать все это
Так это и не было смешно , он же все всерьез пишет .а зачем не ясно
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Здесь по больному бьет…
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Вот что он дое пался до Спартака я не пойму ? он же сам в нем играл .
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Намекает, что все назначия в Спартаке должны происходить только с царского благословления, чтобы взяли главным советником...
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