Невилл заявил, что «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ: «Не собираюсь менять свой прогноз. Они не выпали из гонки»
Гари Невилл заявил, что «Арсенал» все еще может стать чемпионом Англии.
«Я не собираюсь менять свой прогноз, нельзя срываться в середине сезона. Они не выпали из гонки совсем уж.
У них будет разочарование, у них будет разочарование в самих себе, и болельщики «Арсенала» будут ощущать разочарование на фоне последних двух-трех недель, потому что они, как мне кажется, упустили возможность оказаться в великолепной позиции.
Речь не о положении, при котором можно было бы точно сказать, что они станут чемпионами, но об отрыве в размере четырех-пяти-шести очков, который они должны были приобрести за последние несколько недель.
У них был трудный период, но они могут вернуться, и они все еще способны выиграть чемпионат. Проблема таится в зоне атаки, сейчас у них возникли трудности с доставкой мяча в ворота.
Есть вопрос с нападающим. У них два хороших форварда в лице Нкетиа и Жезуса, но каждый из них – второй или третий нападающий. Никто из них не форвард №1, а «Арсеналу» как раз такой нужен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
«Арсенал» занимает 4-е место в таблице Премьер-лиги, на 5 очков отставая от лидера в лице «Ливерпуля».
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Что-то такое теплое, ламповое, приятное
Может быть и хорошо, что спал именно сейчас, есть время проанализировать и попытаться исправить ситуацию. Это не прошлый сезон, где в самый решающий отрезок команда посыпалась. Тем более 5 очков не такое катастрофическое отставание на фоне половины сезона.
Другой вопрос - а смогут ли они оправиться быстро? К тому же без супер-форварда думать о титуле сложно в какой бы форме не была команда…
При том, что Арсенал потерял уже 20 за 20 игр - выглядит почти невозможно.
Объективно - это 2-4 место по итогам сезона, и то если Арсенал не свалится в кризис, а Ттх и Астон Вилла не наберут форму.
5 очков отрыва это уже многовато, пока сложно верится, что Арсенал проведет 2 круг как 1 круг прошлого сезона, где удалось набрать 50 очков из 57, или как Сити выносил всех, отыграв отрыв в 8 очков и привезя на финише ещё + 5