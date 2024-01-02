Невилл заявил, что «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ: «Не собираюсь менять свой прогноз. Они не выпали из гонки»

Теги Гари Невилл премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Жезус Эдвард Нкетиа Футбол

Гари Невилл заявил, что «Арсенал» все еще может стать чемпионом Англии.

«Я не собираюсь менять свой прогноз, нельзя срываться в середине сезона. Они не выпали из гонки совсем уж.

У них будет разочарование, у них будет разочарование в самих себе, и болельщики «Арсенала» будут ощущать разочарование на фоне последних двух-трех недель, потому что они, как мне кажется, упустили возможность оказаться в великолепной позиции.

Речь не о положении, при котором можно было бы точно сказать, что они станут чемпионами, но об отрыве в размере четырех-пяти-шести очков, который они должны были приобрести за последние несколько недель.

У них был трудный период, но они могут вернуться, и они все еще способны выиграть чемпионат. Проблема таится в зоне атаки, сейчас у них возникли трудности с доставкой мяча в ворота.

Есть вопрос с нападающим. У них два хороших форварда в лице Нкетиа и Жезуса, но каждый из них – второй или третий нападающий. Никто из них не форвард №1, а «Арсеналу» как раз такой нужен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

«Арсенал» занимает 4-е место в таблице Премьер-лиги, на 5 очков отставая от лидера в лице «Ливерпуля».

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6 комментариев
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Арсенал» занимает 4-е место в таблице Премьер-лиги...

Что-то такое теплое, ламповое, приятное
+7
-2
+5
Конечно не выпал, только половина чемпионата по сути прошла.

Может быть и хорошо, что спал именно сейчас, есть время проанализировать и попытаться исправить ситуацию. Это не прошлый сезон, где в самый решающий отрезок команда посыпалась. Тем более 5 очков не такое катастрофическое отставание на фоне половины сезона.

Другой вопрос - а смогут ли они оправиться быстро? К тому же без супер-форварда думать о титуле сложно в какой бы форме не была команда…
+2
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+2
Банальная математика: Арсенал идёт в темпе 2 очка за игру, что более чем 10 процентов ниже прошлогоднего результата (при том, что Арсенал на финише развалился). Для того, чтобы достигнуть прошлогоднего результата Сити (не выдающегося), Арсеналу необходимо потерять не более 5 очков в 18 матчах, чтобы повторить свой результат - 10 очков.
При том, что Арсенал потерял уже 20 за 20 игр - выглядит почти невозможно.
Объективно - это 2-4 место по итогам сезона, и то если Арсенал не свалится в кризис, а Ттх и Астон Вилла не наберут форму.
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Если не произойдут трансферы и будут играть тем же составом, то никаким чемпионством тут не пахнет
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3 поражения за декабрь по сути лишили нас шансов на титул, это стоит признать
5 очков отрыва это уже многовато, пока сложно верится, что Арсенал проведет 2 круг как 1 круг прошлого сезона, где удалось набрать 50 очков из 57, или как Сити выносил всех, отыграв отрыв в 8 очков и привезя на финише ещё + 5
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