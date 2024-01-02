Невилл заявил, что «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ: «Не собираюсь менять свой прогноз. Они не выпали из гонки»

Гари Невилл заявил, что «Арсенал» все еще может стать чемпионом Англии.

«Я не собираюсь менять свой прогноз, нельзя срываться в середине сезона. Они не выпали из гонки совсем уж.

У них будет разочарование, у них будет разочарование в самих себе, и болельщики « » будут ощущать разочарование на фоне последних двух-трех недель, потому что они, как мне кажется, упустили возможность оказаться в великолепной позиции.

Речь не о положении, при котором можно было бы точно сказать, что они станут чемпионами, но об отрыве в размере четырех-пяти-шести очков, который они должны были приобрести за последние несколько недель.

У них был трудный период, но они могут вернуться, и они все еще способны выиграть чемпионат. Проблема таится в зоне атаки, сейчас у них возникли трудности с доставкой мяча в ворота.

Есть вопрос с нападающим. У них два хороших форварда в лице и , но каждый из них – второй или третий нападающий. Никто из них не форвард №1, а «Арсеналу» как раз такой нужен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

«Арсенал» занимает 4-е место в таблице Премьер-лиги, на 5 очков отставая от лидера в лице «Ливерпуля».

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