«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ и оторвался от «Астон Виллы» на 3 очка, от «Ман Сити» и «Арсенала» – на 5. У «горожан» игра в запасе

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Ливерпуль» оторвался от конкурентов в гонке за титул АПЛ после 20-го тура.

Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2) и набрали 45 очков в 20 матчах, укрепив лидерство.

Второе место занимает «Астон Вилла» с 42 очками. По 40 очков набрали «Арсенал» и «Манчестер Сити», но «горожане» сыграли на один матч меньше, чем конкуренты.

Пятым идет «Тоттенхэм»: 39 очков после 20 туров.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это несомненно была одна из лучших игр Ливерпуля при Клоппе.
35 ударов
16 в створ
6,5 xG

Начало года положено
+60
-2
+58
Развеселый, куражный Ливерпуль - это то, что не поддается никаким прогнозам и ты никогда не знаешь, чем все кончится) Вот такой футбол даже стороннего зрителя не может оставить равнодушным
Спасибо, Юрген! За новую надежду
+40
0
+40
Очень хочется чтоб Ливерпуль взял титул
+34
-4
+30
Вот это Ливерпуль! Вот это пушка! Счет должен был быть 10:2 не меньше, атаковали до самой последней секунды! Это вам не унылый ватокат шарлотана! Всех с новым годом🍻
+28
-3
+25
Ответ YatoroGod
Это несомненно была одна из лучших игр Ливерпуля при Клоппе. 35 ударов 16 в створ 6,5 xG Начало года положено
6.5 хG, наверное как минимум 3хG эти моменты Нуньеса
+26
-3
+23
Кстати если бы не вратарь Ньюкасла, счёт мог бы быть и 8-2
+20
-1
+19
Старый добрый Ливерпуль. Лучшая их игра за несколько лет наверное.
+19
-1
+18
Ответ YatoroGod
Это несомненно была одна из лучших игр Ливерпуля при Клоппе. 35 ударов 16 в створ 6,5 xG Начало года положено
7,2 XG
+20
-2
+18
Прекрасный матч от красных, вот только если бы Дарвин не запорол 10000 моментов, то счет был бы явно крупнее, ну а Жота прекрасно вышел на замену, одна из лучших игр Ливерпуля за последние года 1,5, доминация весь матч, браво Клоппу и его компании.
+9
0
+9
Лучший клуб Англии данный момент и законно идут на первом месте
+12
-5
+7
Ответ grosamalo
Ну на второй пенке жота уж слишком картинно падал, он спокойно оперся на ногу которую задел дубравка
И? В чем пенальти то левый? Дубравка задел? Задел. Не важно, картинно Жота упал или нет.
+10
-3
+7
Ответ YatoroGod
Это несомненно была одна из лучших игр Ливерпуля при Клоппе. 35 ударов 16 в створ 6,5 xG Начало года положено
Я так понимаю новый рекорд АПЛ)
+6
0
+6
Вовремя бездаря уругвайского заменили, а то бы так 2:2 и осталось.
+10
-6
+4
Пенальти был сомнительный, Тейлор потерял нить игры, хотя это было не самое худшее судейство, спасибо и на этом. Нуньес ужасен, несмотря на голевой пас, футбольный интеллект на минимуме, видны проблемы с психологией, часто хочет решить один что совсем не выходит у него, но хотя бы старается. Собослаи будто был в плохих кондициях, по мысли всё делал правильно и здорово, но сила паса была очень слабой. Клопп молодец, сделал те самые замены, которые читались и нужны были. Первый тайм был дежавю матча с МЮ. Хорошо что забили, иначе было бы тоже самое, но игра раскрылась. C победой красные!
+4
0
+4
Ответ Ru Gold
Кстати если бы не вратарь Ньюкасла, счёт мог бы быть и 8-2
8-2 это больше к барселоне
+5
-1
+4
Красные в порядке, Тейлор клоун, Ньюкаслу терпения
+4
-1
+3
Ответ YatoroGod
Это несомненно была одна из лучших игр Ливерпуля при Клоппе. 35 ударов 16 в створ 6,5 xG Начало года положено
ещё Юре, Нуньеса к Бабке-Гадалке за ручку сводить надо, а то как будто его ПРОКЛЯЛ кто то, ну как такие моменты можно не забивать🧐🤦‍♂️
+3
-1
+2
Как же дальше без Мо... 😒 и Эндо хорош, выгрыз себе место в основе
+2
0
+2
Ответ Ru Gold
Кстати если бы не вратарь Ньюкасла, счёт мог бы быть и 8-2
Если бы не Нуньес, счет тоже мог быть 8-2.
+2
0
+2
Ответ YatoroGod
Это несомненно была одна из лучших игр Ливерпуля при Клоппе. 35 ударов 16 в створ 6,5 xG Начало года положено
Вот именно !
Сейчас Ливерпуль обыграл не какой-то Ньюкасл , а саму ВЕЛИКУЮ СТАТИСТИКУ - по которой ну никак не мог победить !
А это очень дорогого стоит !
Верю , что будут бороться за Титул !
+2
-1
+1
Ответ Phantom1289
И? В чем пенальти то левый? Дубравка задел? Задел. Не важно, картинно Жота упал или нет.
Классика болельщиков Ливерпуля) Удаление Жоты за такое же касание Удоджи в матче против Тоттенхэма - "удаление левое"
Пенка за касание микроном голень Жотой Дубравки - "чистейший пенальти"

Спасибо, как всегда посмеялся
+4
-3
+1
Ответ Sun_shine
Из за театральных падений после паузы
Как это пенальти отменяет то?
+2
-1
+1
Ответ Phantom1289
С какого перепугу пенки левые то?
Ну на второй пенке жота уж слишком картинно падал, он спокойно оперся на ногу которую задел дубравка
+2
-1
+1
Ответ Sun_shine
Игра конечно огонь🔥 Ливерпуль заслужил победу . Но судья это просто...Две левые пенки и неивыданная желтая в 1 тайме Жеолинтону, очевидные ошибки. Дубравка МВП матча.
С какого перепугу пенки левые то?
+7
-6
+1
супер матч со стороны красных , жаль что в сборную уезжает Салах и Эндо, Салах MVP АПЛ прямо сейчас, ватару один из лучших опорников
+1
0
+1
Этот Ливерпуль не такой монструозный, как образца 4-летней давности, шедший катком по всем до ковидной паузы, но тоже очень мощный, прежде всего в атаке, у них лучшая атакующая группа в АПЛ, даже у Сити нет в обойме стольких игроков, каждый из которых способен приносить пользу как в основе, так и со скамейки. Ещё бы Нуньес не порол так безбожно моменты и можно было бы говорить что именно Ливерпуль претендент номер один на чемпионство, по игре они лучшие, но если ты не способен реализовывать столько моментов, то где-то за такое накажут, даже сегодня довели игру до нервной концовки там, где вырисовывался крайне неприличный счёт наподобие того, что сотворил сам Ньюкасл с Шеффилдом. Но уже понятно что сейчас что судьбу титула снова определят Клопп и Гвардиола, остальные просто не готовы. За Юргена даже обидно что набирая не раз 90+ очков, он только раз праздновал успех, а ведь именно Клопп до сих пор не дал АПЛ превратиться в чемпионат одной команды типа Бундеслиги или Лиги 1, ведь не будь его, у Сити было бы уже 6 чемпионств подряд и заход на 7-е, никто более не способен выдерживать их график набора очков.
+1
0
+1
Обожаю чемпионат Англии, практически все матчи интересные.
+2
-1
+1
Гранд мирового футбола и гордость Англии так и должен начинать год!
+3
-2
+1
Ответ Sanan1908
Очень хочется чтоб Ливерпуль взял титул
И не один ...?🏆
+1
0
+1
Ответ lerno
Готов спорить что без Салаха будет ещё круче!!!! Это как без Кейна Тотенхем !!! Много брака у Салаха,потери,Паси... реализации,просто ему дали роль Прим!!!
ты фудбол дуругим местом смотрешь?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий