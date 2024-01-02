«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ и оторвался от «Астон Виллы» на 3 очка, от «Ман Сити» и «Арсенала» – на 5. У «горожан» игра в запасе

«Ливерпуль» оторвался от конкурентов в гонке за титул АПЛ после 20-го тура.

Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2) и набрали 45 очков в 20 матчах, укрепив лидерство.

Второе место занимает « » с 42 очками. По 40 очков набрали « » и « », но «горожане» сыграли на один матч меньше, чем конкуренты.

Пятым идет « »: 39 очков после 20 туров.

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