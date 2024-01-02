«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ и оторвался от «Астон Виллы» на 3 очка, от «Ман Сити» и «Арсенала» – на 5. У «горожан» игра в запасе
«Ливерпуль» оторвался от конкурентов в гонке за титул АПЛ после 20-го тура.
Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2) и набрали 45 очков в 20 матчах, укрепив лидерство.
Второе место занимает «Астон Вилла» с 42 очками. По 40 очков набрали «Арсенал» и «Манчестер Сити», но «горожане» сыграли на один матч меньше, чем конкуренты.
Пятым идет «Тоттенхэм»: 39 очков после 20 туров.
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35 ударов
16 в створ
6,5 xG
Начало года положено
Спасибо, Юрген! За новую надежду
Сейчас Ливерпуль обыграл не какой-то Ньюкасл , а саму ВЕЛИКУЮ СТАТИСТИКУ - по которой ну никак не мог победить !
А это очень дорогого стоит !
Верю , что будут бороться за Титул !
Пенка за касание микроном голень Жотой Дубравки - "чистейший пенальти"
Спасибо, как всегда посмеялся