Джуд Беллингем: «Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался»

Джуд Беллингем рассказал о том, какой игрок повлиял на его карьеру.

Футболист « » выступил с речью после вручения награды Golden Boy.

«Хочется попытаться сделать мой клуб и мою сборную лучшими командами.

Думаю, что быть лучшим игроком в мире – это то, что нужно делать для того, чтобы помочь своим командам побеждать. Присоединиться к этому списку – большая честь.

Я бы, наверное, сказал, что оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался, будучи англичанином.

Но есть много других игроков, у которых я перенял что-то», – сказал футболист «Реала» .

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