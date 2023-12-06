Джуд Беллингем: «Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался»

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал о том, какой игрок повлиял на его карьеру.

Футболист «Реала» выступил с речью после вручения награды Golden Boy.

«Хочется попытаться сделать мой клуб и мою сборную лучшими командами. 

Думаю, что быть лучшим игроком в мире – это то, что нужно делать для того, чтобы помочь своим командам побеждать. Присоединиться к этому списку – большая честь.

Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался, будучи англичанином.

Но есть много других игроков, у которых я перенял что-то», – сказал футболист «Реала» Джуд Беллингем.

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4 комментария
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Ответ ML26
А алег сказал, что его любимым игроком всю жизнь был месси
Даже не сомневался, что первый комментарий будет о Месси либо о Крише))
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У Руни наверное щеки порозовели от такого признания.
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