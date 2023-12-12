Руд Гуллит: «Для темнокожего тренера двери закрываются, если у него не выходит с первого раза. У Руни, Невилла и Лэмпарда были шансы, когда у них не получалось»

Руд Гуллит считает, что в Европе предвзято относятся к темнокожим тренерам.

«Посмотрите на Гари Невилла! Он ничего не сделал, но ему дали шанс. Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард тоже не добились успеха, но у них был шанс. Нужно дать возможность темнокожим тренерам. Я читал, что Фрэнку Лэмпарду предложили работу в Америке! Мы хотим, чтобы такие возможности были у всех.

Не каждый тренер добивается успеха, но это не значит, что он плох. Иногда просто нужен хороший отдых. Мне интересно, почему те тренеры, которые не преуспели, получают шансы. Думаю, мы видели, что таким тренерам, как Руни, Невилл, Лэмпард и Джеррард, не раз давали шанс, но для темнокожих тренеров двери закрываются, если у них не получилось с первой попытки. Я не могу понять, почему.

Я не знаю всех тонкостей, поэтому не могу сказать, что Англия отстает. Я знаю о разочаровании некоторых темнокожих тренеров. Единственное, о чем мы просим, – это дать высказаться, ничего больше», – сказал экс-игрок «Милана» и «Челси» в интервью Gambling Zone.

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