Руд Гуллит: «Для темнокожего тренера двери закрываются, если у него не выходит с первого раза. У Руни, Невилла и Лэмпарда были шансы, когда у них не получалось»

Теги Гари Невилл Уэйн Руни Челси Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард премьер-лига Англия Руд Гуллит дискриминация Футбол

Руд Гуллит считает, что в Европе предвзято относятся к темнокожим тренерам.

«Посмотрите на Гари Невилла! Он ничего не сделал, но ему дали шанс. Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард тоже не добились успеха, но у них был шанс. Нужно дать возможность темнокожим тренерам. Я читал, что Фрэнку Лэмпарду предложили работу в Америке! Мы хотим, чтобы такие возможности были у всех.

Не каждый тренер добивается успеха, но это не значит, что он плох. Иногда просто нужен хороший отдых. Мне интересно, почему те тренеры, которые не преуспели, получают шансы. Думаю, мы видели, что таким тренерам, как Руни, Невилл, Лэмпард и Джеррард, не раз давали шанс, но для темнокожих тренеров двери закрываются, если у них не получилось с первой попытки. Я не могу понять, почему.

Я не знаю всех тонкостей, поэтому не могу сказать, что Англия отстает. Я знаю о разочаровании некоторых темнокожих тренеров. Единственное, о чем мы просим, – это дать высказаться, ничего больше», – сказал экс-игрок «Милана» и «Челси» в интервью Gambling Zone.

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18 комментариев
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Анри сколько давали шансов?
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так а что тебе в "Тереке" шансов не давали?!!
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Ответ Птюч, Ёж.
а вот интересно, есть тренеры геи или им тоже не дают?))
тренер гей сам должен давать по умолчанию
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Райкарду и шансов не надо было, сразу команду сделал.
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Мы хотим, нам должны... по таким требованиям с ними могут посоперничать только xoxлы.
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Ответ Hitgoe Himgob
Райкарду и шансов не надо было, сразу команду сделал.
Да Барса Райкарда с Роналдиньо, Деку, Этоо во главе показывала самую красивую игру за всю историю клуба
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Слова неудачника...
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Гуллит, не разрушай свою карму. Кто им мешает учиться, получать лицензию, пахать и добиваться успехов с клубами, меняться и менять? Мне иногда кажется, что чернокожим тренерам-"гениям" тексты Мостовой пишет
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Самое интересное - у Гуллита получалось. Чего бросил развиваться?
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все ущербы списывают свои неудачи на то , что он черный, гей, украинец и тд, надо в себе покопаться
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Вини! Зачем ты покусал Гуллита?
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Думаю милостливый Адам Кадыров может услышать зов угнетаемого на западе темнокожего тренера, и дать тому второй шанс в Ахмате. Уверен что Гуллит способен вывести Ахмат в лучшую лигу мира!
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Гуллит - это тот, которого после карьеры футболиста поставили сразу тренером Челси, а потом он бродил по всяким азиатскими и африканскими командами (Россия вроде тоже там)?
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Это тот человек, который поставил Тереку сексуальный футбол?)
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Мостовой белый, а шансов ему не дают. Как тебе такой пример, старина Рууд?
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Ответ Птюч, Ёж.
Анри сколько давали шансов?
Один
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да хорош уже, не получается из-за недостаточной квалификации, навыков и опыта
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