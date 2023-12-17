«Салах не получает должного признания – в этом он похож на Руни. Сака называют одним из лучших вингеров мира, но он и близко не добивается показателей Мо». Мерсон об игроке «Ливерпуля»

Пол Мерсон считает, что Мохамед Салах не получает должного признания.

«В некотором смысле мне жаль . Я правда думаю, что он не получает заслуженного признания за то, что он сделал и делает в « ». В этом отношении он похож на . Он был еще одним игроком, который не получил того признания, которого заслуживал.

Салах добивается показателей, которые поражают всех. Он забил уже 200 голов за «Ливерпуль», играя на правом фланге. Это невероятно. Все говорят мне, что – один из лучших вингеров в мире, но, играя точно на той же позиции, что и Салах, он и близко не добивается таких показателей.

То, что Салах показывает на высочайшем уровне, просто сногсшибательно. Мы говорим о Джеке Грилише и Филе Фодене, которые невероятные футболисты, но они не забьют столько, сколько Салах, вместе взятые.

Для меня он определенно входит в пятерку лучших игроков мира. Он всегда забивает важные голы в важных матчах, и я не могу подобрать слова, чтобы достаточно высоко отозваться о нем как об игроке», – сказал бывший игрок « ».

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