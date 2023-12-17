«Салах не получает должного признания – в этом он похож на Руни. Сака называют одним из лучших вингеров мира, но он и близко не добивается показателей Мо». Мерсон об игроке «Ливерпуля»
Пол Мерсон считает, что Мохамед Салах не получает должного признания.
«В некотором смысле мне жаль Салаха. Я правда думаю, что он не получает заслуженного признания за то, что он сделал и делает в «Ливерпуле». В этом отношении он похож на Уэйна Руни. Он был еще одним игроком, который не получил того признания, которого заслуживал.
Салах добивается показателей, которые поражают всех. Он забил уже 200 голов за «Ливерпуль», играя на правом фланге. Это невероятно. Все говорят мне, что Букайо Сака – один из лучших вингеров в мире, но, играя точно на той же позиции, что и Салах, он и близко не добивается таких показателей.
То, что Салах показывает на высочайшем уровне, просто сногсшибательно. Мы говорим о Джеке Грилише и Филе Фодене, которые невероятные футболисты, но они не забьют столько, сколько Салах, вместе взятые.
Для меня он определенно входит в пятерку лучших игроков мира. Он всегда забивает важные голы в важных матчах, и я не могу подобрать слова, чтобы достаточно высоко отозваться о нем как об игроке», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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Ну и опять же, сравнивать их - это такое. В возрасте Сака о Салахе толком никто не слышал, это был никому неизвестный египтянин, только приехавший в Челси
У нас огромное количество людей верит что Земля плоская, что есть Бог и что если ничего не делать, а только перед зеркалом уверенно говорить что я хочу млн долларов, то он у тебя магическим образом появится.
Мне наплевать кто лучше Салах или Сака я просто наслаждаюсь их игрой. А так как Сака негр и брит, то понятно что ему чаще жопу целуют в АПЛ. Был бы Сака негр, брит и гей, то ему бы памятник рядом с Анри уже сейчас бы поставили
И согласен с Мерсоном, что чем то напоминает Руни, того тоже всегда считали крутым, топовым игроком, но он был в тени Роналду, Анри и других, хотя ничуть не уступал им.