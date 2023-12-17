«Салах не получает должного признания – в этом он похож на Руни. Сака называют одним из лучших вингеров мира, но он и близко не добивается показателей Мо». Мерсон об игроке «Ливерпуля»

Теги Уэйн Руни Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Джек Грилиш Мохамед Салах Филип Фоден Букайо Сака Футбол

Пол Мерсон считает, что Мохамед Салах не получает должного признания.

«В некотором смысле мне жаль Салаха. Я правда думаю, что он не получает заслуженного признания за то, что он сделал и делает в «Ливерпуле». В этом отношении он похож на Уэйна Руни. Он был еще одним игроком, который не получил того признания, которого заслуживал. 

Салах добивается показателей, которые поражают всех. Он забил уже 200 голов за «Ливерпуль», играя на правом фланге. Это невероятно. Все говорят мне, что Букайо Сака – один из лучших вингеров в мире, но, играя точно на той же позиции, что и Салах, он и близко не добивается таких показателей.

То, что Салах показывает на высочайшем уровне, просто сногсшибательно. Мы говорим о Джеке Грилише и Филе Фодене, которые невероятные футболисты, но они не забьют столько, сколько Салах, вместе взятые.

Для меня он определенно входит в пятерку лучших игроков мира. Он всегда забивает важные голы в важных матчах, и я не могу подобрать слова, чтобы достаточно высоко отозваться о нем как об игроке», – сказал бывший игрок «Арсенала». 

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14 комментариев
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Не согласен. Все давно поняли что Салах топ
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Да получает он все. Был игроком года в АПЛ, в символические сборные его включали. Что ещё нужно? ЗМ? Это надо чтобы Ливерпуль постабильнее стал
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Я бы вообще молодых особо не расхваливал. Сколько их было таких, начавших за здравие...? А Салах уже все доказал, состоялся как отличный, самый стабильный и лучший игрок Ливера. Сака и другой молодежи еще пахать и пахать...
+6
0
+6
Именно поэтому Сака называют вторым сильнейшим правым вингером мира после как раз Салаха))

Ну и опять же, сравнивать их - это такое. В возрасте Сака о Салахе толком никто не слышал, это был никому неизвестный египтянин, только приехавший в Челси
+7
-1
+6
С признанием у Салаха все в порядке, к чему тут еще сравнения с Сака, Салах в возрасте Сака и близко не играл на таком уровне и не показыаал таких показателей, кто знает чего он добьется через несколько лет, а на данный момент это пожалуй самый стабильный молодой игрок в мире
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Мир состоит из идиотов и требовать от общественности какого то "правильного" мнения это еще больший идиотизм.
У нас огромное количество людей верит что Земля плоская, что есть Бог и что если ничего не делать, а только перед зеркалом уверенно говорить что я хочу млн долларов, то он у тебя магическим образом появится.
Мне наплевать кто лучше Салах или Сака я просто наслаждаюсь их игрой. А так как Сака негр и брит, то понятно что ему чаще жопу целуют в АПЛ. Был бы Сака негр, брит и гей, то ему бы памятник рядом с Анри уже сейчас бы поставили
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передаю привет Димону
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сака разве что один из лучших нигеров, но никак не вингеров
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Полностью согласен. Многие считают Салаха топовым игроком, но не более того, а он из года в год держит невероятный уровень.
И согласен с Мерсоном, что чем то напоминает Руни, того тоже всегда считали крутым, топовым игроком, но он был в тени Роналду, Анри и других, хотя ничуть не уступал им.
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Салах ещё и не ломается, за 6 лет суммарно всего 3 игры в АПЛ пропустил из-за повреждений)
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Ответ Просто Я
Именно поэтому Сака называют вторым сильнейшим правым вингером мира после как раз Салаха)) Ну и опять же, сравнивать их - это такое. В возрасте Сака о Салахе толком никто не слышал, это был никому неизвестный египтянин, только приехавший в Челси
Мы то видели, как он унижал зенит.
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-1
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Ответ Просто Я
Именно поэтому Сака называют вторым сильнейшим правым вингером мира после как раз Салаха)) Ну и опять же, сравнивать их - это такое. В возрасте Сака о Салахе толком никто не слышал, это был никому неизвестный египтянин, только приехавший в Челси
В 2013 году в составе Базеля в матче с Зенитом я его впервые увидел и запомнил, правда, уймой нереализованных моментов.
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