Руни возглавил «Бирмингем», идущий 6-м в Чемпионшипе

Уэйн Руни возглавил «Бирмингем».

37-летний специалист подписал контракт на 3,5 года.

В данный момент «Бирмингем» занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 туров.

Последним местом работы был « ». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавлял американскую команду с июля 2022 года и покинул ее 8 октября.

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