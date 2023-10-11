Руни возглавил «Бирмингем», идущий 6-м в Чемпионшипе
Уэйн Руни возглавил «Бирмингем».
37-летний специалист подписал контракт на 3,5 года.
В данный момент «Бирмингем» занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 туров.
Последним местом работы Руни был «Ди Си Юнайтед». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавлял американскую команду с июля 2022 года и покинул ее 8 октября.
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