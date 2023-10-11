Руни возглавил «Бирмингем», идущий 6-м в Чемпионшипе

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип Футбол

Уэйн Руни возглавил «Бирмингем».

37-летний специалист подписал контракт на 3,5 года.

В данный момент «Бирмингем» занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 туров. 

Последним местом работы Руни был «Ди Си Юнайтед». Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» возглавлял американскую команду с июля 2022 года и покинул ее 8 октября.

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13 комментариев

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Stereophonics89
Ответ Дмитрий Осипов
ой не знаю, может получится в этот раз. С Дерби было не все радужно
Прибавьте команде 21 очко, которых она лишилась не по спортивным причинам, и станет понятно, что Уэйн провел неплохую работу
+ в ТО не могли ни то чтобы кого-то подписать, а даже продлить контракты с игроками не имели право
+8
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+8
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Zalupechkin
Руни верим !
+2
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+2
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Spaten
2 далековато, до 3 места рукой подать. Удачи!
+1
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Смари Муха
Вчера такая же новость была
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Любезный Коссутий
старина Уэйн выведет Бирмингем в АПЛ. верим.
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Pucheslav
Ответ FortMinor
а почему ушел придидущий тренер?
Уволили, видимо чтобы Руни взять. Других объяснений нет. результаты хорошие, фаны довольно, уволили на ровном месте после того как Руни освободился
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Dmitry__HiLL
Ответ Мохнатый55
Видимо, руководство Бирмингема не хочет в АПЛ.
Хочет, раз уволили тренера, который их не устраивал.
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Мохнатый55
Ответ Dmitry__HiLL
Хочет, раз уволили тренера, который их не устраивал.
Если бы хотели, то взяли бы другого тренера, а не Руни, у которого на данный момент в тренерской биографии только провалы, да еще и проблемы с алкоголем.
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