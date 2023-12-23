Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 151 гол

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Мохамед Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» забил гол в ворота «Арсенала» в 18-м туре АПЛ (1:1). Теперь на счету египтянина 151 мяч в этом турнире. 

Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, опередив Майкла Оуэна.

Мохамеда опережают Джермейн Дефо (162 гола), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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19 комментариев
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Лэмпард-177 , офигеть просто
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Лэмпард лучший!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
А почему ты скромно молчишь о том, что за тех же 9 лет пребывания роналду в Испании, Месси забил больше:))
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+5
Эпизодами дёшево терял мяч, просто на ведении или неряшливых пасах, почти догнал Собослаи по таким моментам. Но результат сделал, причем был бы и ассист, не сломай Трент перекладину
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Ответ Velirpa
Комментарий скрыт
Биатлон смотри
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Хорошо, что фараон не ушел летом, однозначно тащит команду.
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Ответ Великий Алонсо
Какие все днари то, Роналду за 9 лет в Реале почти 500 голов воткнул! За 9 лет, Карл! А тут на 1 месте всего 200 с небольшим голов... Все эти Ширеры, Дрогба, Руни, Агуэры, Салахи - просто чепуха на фоне Великого Криштиану!
Ладно, не поленился и ради тебя уточнил:))

Статистика за 9 лет: сезоны 09/10 - 17/18

Месси 472 гола 177 голевых

роналду 450 голов 120 голевых

На осмотр лица можешь встать в очередь сразу же за Романом:))
+5
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Комментарий удален пользователем
Все, кроме Анри, Агуэро и Салаха - англичане, почти всю или всю карьеру , отыгравшие в АПЛ. У них априори преимущество по количеству игр. Анри конечно хороший. Насколько бездарный тренер, настолько великий игрок
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Лэпмс конечно накидал, легенда #8
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Ответ БССР
Салах то вышел ! А сама команда где. ? Где Ливерпуль ? Или клуб играет только на имедж Салаха ??
Нормально все с Ливерпулем. Не супер, но и так сойдёт. Команда на стадии перестройки и навязывает борьбу за чемпионство.
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