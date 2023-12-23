Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 151 гол
Мохамед Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» забил гол в ворота «Арсенала» в 18-м туре АПЛ (1:1). Теперь на счету египтянина 151 мяч в этом турнире.
Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, опередив Майкла Оуэна.
Мохамеда опережают Джермейн Дефо (162 гола), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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Статистика за 9 лет: сезоны 09/10 - 17/18
Месси 472 гола 177 голевых
роналду 450 голов 120 голевых
На осмотр лица можешь встать в очередь сразу же за Романом:))