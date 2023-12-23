Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 151 гол

Мохамед Салах вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Вингер « » забил гол в ворота «Арсенала» в 18-м туре (1:1). Теперь на счету египтянина 151 мяч в этом турнире.

вышел на чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, опередив Майкла Оуэна.

Мохамеда опережают Джермейн Дефо (162 гола), Робби Фаулер (163), (175), (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам