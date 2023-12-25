Невилл об «МЮ»: «Им нельзя доверять – они дают надежду, а потом проигрывают матч, который не должны были проиграть. Так было при любом тренере за последние 6, 7, 8 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Энфилд Ливерпуль Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за нестабильные результаты.

В субботу «МЮ» уступил «Вест Хэму» в матче 18-го тура АПЛ (0:2). В предыдущем туре команда сыграла вничью с «Ливерпулем» на «Энфилде» (0:0).

«Меня это нисколько не удивляет. Я не сходил с ума, когда они играли против «Ливерпуля». Я думал, что «Ливерпуль» сыграл ниже своего уровня. Считаю, что они проявили некоторую стойкость и продержались до конца, а ничью на «Энфилде» всегда нужно уважать.

Но я думаю, что мы видим от этой команды, – и я имею в виду не только этот состав под руководством нынешнего тренера [тен Хага], но и команду при любом тренере за последние шесть, семь, восемь лет – в значительной степени одно и то же: им нельзя доверять.

Они вас подведут – когда они дают вам проблеск надежды на то, что они способны что-то предпринять, они, по сути, проигрывают матч, который не должны были проиграть. В Boxing Day у них будет матч с «Астон Виллой» – они могут ее обыграть, а потом, как бы глупо это ни было, проиграть «Ноттингем Форест» четыре дня спустя», – сказал бывший игрок «МЮ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При Сульшере все же чаще побеждали там, где должны были брать очки.
+1
0
+1
МЮ нельзя доверять, это верно
0
0
0
Середняку Вест Хэму проиграли 0 - 2 😁
0
0
0
У Спартака так дольше)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий