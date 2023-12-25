Каррагер об «МЮ»: «Средняя, скучная команда – не могу поверить, что они так высоко в таблице. Они забили 18 голов – как «Лутон»

Каррагер считает, что место «МЮ» в таблице АПЛ не соответствует их уровню игры.

После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице, отставая от лидера на 12 очков.

«Думаю, самым большим потрясением в отношении «Манчестер Юнайтед» стало их положение в . Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице, и что если бы они 2-3 раза показали результат, они были бы не так уж далеки от чемпионов. Меня это больше всего шокировало.

Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», – это назвать их скучными. Наблюдать за ними, когда мы были соперниками, всегда было захватывающе. Вы знали, что они готовы вцепиться в глотку, и что они в порядке.

Они забили 18 голов [в этом сезоне] – столько же, сколько «Лутон», и « » просто не может быть таким», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте .

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