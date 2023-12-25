Каррагер об «МЮ»: «Средняя, скучная команда – не могу поверить, что они так высоко в таблице. Они забили 18 голов – как «Лутон»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Каррагер считает, что место «МЮ» в таблице АПЛ не соответствует их уровню игры.

После 18 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице, отставая от лидера на 12 очков.

«Думаю, самым большим потрясением в отношении «Манчестер Юнайтед» стало их положение в АПЛ. Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице, и что если бы они 2-3 раза показали результат, они были бы не так уж далеки от Лиги чемпионов. Меня это больше всего шокировало.

Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», – это назвать их скучными. Наблюдать за ними, когда мы были соперниками, всегда было захватывающе. Вы знали, что они готовы вцепиться в глотку, и что они в порядке.

Они забили 18 голов [в этом сезоне] – столько же, сколько «Лутон», и «Манчестер Юнайтед» просто не может быть таким», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

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17 комментариев
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И это после 500 миллионов что угрохали на трансферы на всяких Антони, Маунтов и Хейлундов 🤭
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МЮ на данный момент 18 голов , Салах гол + пас 19 , интересно МЮ его догонит к финишу ?)
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Говорю как болельщик МЮ - Карра прав(
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7хаг вполне может побить новые рекорды: например, 10 матчей без голов или же 20 поражений в сезоне. Дайте ему время и мы увидим ещё не такое!!!
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Нужно еще миллиард на трансферы потратить. Тогда может быть забьют еще 25 голов к концовке сезона
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Ответ savik-A.M.
МЮ на данный момент 18 голов , Салах гол + пас 19 , интересно МЮ его догонит к финишу ?)
Некорректно сравнивать голы и Г+П. Сравнивать лучше с Холандом - тут пока МЮ все же впереди аж на 4 гола - 14 у Эрлинга против 18 у МЮ)
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+6
Ответ Real_v_dushe
7хаг вполне может побить новые рекорды: например, 10 матчей без голов или же 20 поражений в сезоне. Дайте ему время и мы увидим ещё не такое!!!
Неделю назад написал, что Тен Хаг не справился - меня заминусовали. Единственный ответ: "Кто сказал что он не справился ? Местные эксперты ?"
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Ответ _FoX-
ну ты же у МЮ голевые пасы не считаешь)
Как может МЮ сам себе пасовать?
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Ответ El Ilusionista
Ну и Ливерпуль уже не первый сезон деградирует. Причем не из-за травм и неудач, а из-за трансферов Клоппа.
Так деградирует, что на втором месте с отставанием в одно очко (и это при судейском поражении от ТТХ)
Болелы МЮ третье место в прошлом сезоне как невиданный успех преподносили)
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Ответ _FoX-
Некорректно сравнивать голы и Г+П. Сравнивать лучше с Холандом - тут пока МЮ все же впереди аж на 4 гола - 14 у Эрлинга против 18 у МЮ)
что значит не корректно , он лично поучаствовал в 19
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Ответ savik-A.M.
что значит не корректно , он лично поучаствовал в 19
ну ты же у МЮ голевые пасы не считаешь)
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Карра КЭП
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после Фергюссона весь пар из МЮ вышел
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По делу. МЮ теряет время с этим физруком, намеков на игру и надежды никакой нет. Нужно извиниться перед Сульшером и вернуть его обратно
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Меньше МЮ забивает только Шеффилд – последняя команда в лиге.
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