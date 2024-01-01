Невилл о желании «МЮ» продлить контракты с Вараном и Линделефом: «Я обеспокоен, мы должны начать все с начала. Нужно дать понять, что клуб не собирается мириться с уровнем последних лет»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Рафаэль Варан Виктор Линделеф Футбол

Гари Невилл недоволен селекционной политикой «Манчестер Юнайтед».

Бывший защитник манкунианского клуба обеспокоен тем, что команда хочет продлить контракты с Рафаэлем Вараном и Виктором Линделефом.

«Я обеспокоен, если «Юнайтед» хочет продлить контракт с Линделофом и Вараном (на сокращенных условиях). Мы должны начать все с начала.

Эти футболисты ни в коем случае не являются плохими игроками, но всем внутри и за пределами клуба необходимо дать понять, что команда не собирается мириться с тем уровнем, который наблюдался в последние несколько лет», – написал Гари Невилл.

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10 комментариев
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Эти игроки на самом деле не являются плохими. Более того, за время 7хага команду покинули ещё несколько хороших игроков.
Лысый дартаньян и есть тот кто насрал нам этот уровень. Это задача тренера - создать из кучи игроков команду, дать им возможности показать лучшее и играть теми кто есть плюс минус, а не собирать новый аякс, который будет тупо обсираться в апл. Только потому что масштаб тренера понижает масштаб команды. Это мать его карлик, которому дали порулить БелАЗом, и он стал менять колеса на более удобные под его ущербный рост.
+13
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А я недоволен тем, что Гари резво атакует легионеров, причем не самых плохих в команде. Что-то не слышу мнения об игре Рэшфорда и его контракте? Не пришла ли пора с ним разбираться? На него рассчитывали как на лидера команды, а в результате - главный балласт...
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+5
Ответ Андрей Леонов
Да хз есличесна. Большой тренер из Буратино может вылепить что-то хорошее. А у хренового и хорошие превращаются в грязь.
Он даже при Сульшере не блистал, а вот Магуайр хорошо заиграл в этом сезоне, пока он и Эванс выглядят лучше остальных.
+3
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+2
Ответ Андрей Леонов
Эти игроки на самом деле не являются плохими. Более того, за время 7хага команду покинули ещё несколько хороших игроков. Лысый дартаньян и есть тот кто насрал нам этот уровень. Это задача тренера - создать из кучи игроков команду, дать им возможности показать лучшее и играть теми кто есть плюс минус, а не собирать новый аякс, который будет тупо обсираться в апл. Только потому что масштаб тренера понижает масштаб команды. Это мать его карлик, которому дали порулить БелАЗом, и он стал менять колеса на более удобные под его ущербный рост.
кто из из игроков (старта) покинул МЮ при ТХ?
+2
0
+2
Ответ Андрей Леонов
Эти игроки на самом деле не являются плохими. Более того, за время 7хага команду покинули ещё несколько хороших игроков. Лысый дартаньян и есть тот кто насрал нам этот уровень. Это задача тренера - создать из кучи игроков команду, дать им возможности показать лучшее и играть теми кто есть плюс минус, а не собирать новый аякс, который будет тупо обсираться в апл. Только потому что масштаб тренера понижает масштаб команды. Это мать его карлик, которому дали порулить БелАЗом, и он стал менять колеса на более удобные под его ущербный рост.
По Линделёфу уже давно вопросов нет в его уровне, он скорее игрок для Лутона и Бёрнли, но не для МЮ. Непонятно, щас м его продлевать.
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Как же достало это лицемерие « эти игроки не являются плохими игроками» , а кем они являются ? Мне кажется засунь туда Рыбчинского они будут говорить что это не плохой игрок.
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половина состава игроков МЮ надо разгонять а не продлевать
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Ответ Cristiano Ronaldo
По Линделёфу уже давно вопросов нет в его уровне, он скорее игрок для Лутона и Бёрнли, но не для МЮ. Непонятно, щас м его продлевать.
Да хз есличесна. Большой тренер из Буратино может вылепить что-то хорошее. А у хренового и хорошие превращаются в грязь.
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Ответ Iron man..cunian
А я недоволен тем, что Гари резво атакует легионеров, причем не самых плохих в команде. Что-то не слышу мнения об игре Рэшфорда и его контракте? Не пришла ли пора с ним разбираться? На него рассчитывали как на лидера команды, а в результате - главный балласт...
А он понимает, что ему Твитер взорвут за такое мнение. Хотя я согласен, что мозги Маркусу нужно прополоскать как следует.

Мне вообще тема с пиететом перед воспитанниками не нравится. Судя по тому что выпускает академия за последние годы - там конкретная лесопилка, за которой кроме бренда мало что есть

Играть должны лучшие. Воспитанник или нет - лично мне не интересно
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