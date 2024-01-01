Невилл о желании «МЮ» продлить контракты с Вараном и Линделефом: «Я обеспокоен, мы должны начать все с начала. Нужно дать понять, что клуб не собирается мириться с уровнем последних лет»

Гари Невилл недоволен селекционной политикой «Манчестер Юнайтед».

Бывший защитник манкунианского клуба обеспокоен тем, что команда хочет продлить контракты с и .

«Я обеспокоен, если « » хочет продлить контракт с Линделофом и Вараном (на сокращенных условиях). Мы должны начать все с начала.

Эти футболисты ни в коем случае не являются плохими игроками, но всем внутри и за пределами клуба необходимо дать понять, что команда не собирается мириться с тем уровнем, который наблюдался в последние несколько лет», – написал .

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