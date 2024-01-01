Невилл о желании «МЮ» продлить контракты с Вараном и Линделефом: «Я обеспокоен, мы должны начать все с начала. Нужно дать понять, что клуб не собирается мириться с уровнем последних лет»
Гари Невилл недоволен селекционной политикой «Манчестер Юнайтед».
Бывший защитник манкунианского клуба обеспокоен тем, что команда хочет продлить контракты с Рафаэлем Вараном и Виктором Линделефом.
«Я обеспокоен, если «Юнайтед» хочет продлить контракт с Линделофом и Вараном (на сокращенных условиях). Мы должны начать все с начала.
Эти футболисты ни в коем случае не являются плохими игроками, но всем внутри и за пределами клуба необходимо дать понять, что команда не собирается мириться с тем уровнем, который наблюдался в последние несколько лет», – написал Гари Невилл.
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Лысый дартаньян и есть тот кто насрал нам этот уровень. Это задача тренера - создать из кучи игроков команду, дать им возможности показать лучшее и играть теми кто есть плюс минус, а не собирать новый аякс, который будет тупо обсираться в апл. Только потому что масштаб тренера понижает масштаб команды. Это мать его карлик, которому дали порулить БелАЗом, и он стал менять колеса на более удобные под его ущербный рост.
Мне вообще тема с пиететом перед воспитанниками не нравится. Судя по тому что выпускает академия за последние годы - там конкретная лесопилка, за которой кроме бренда мало что есть
Играть должны лучшие. Воспитанник или нет - лично мне не интересно