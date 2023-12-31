Кристиан Эриксен: «У «Ноттингема» было намного меньше моментов, чем у «МЮ», но он воспользовался всеми. Обидно не набрать ни одного очка»

Кристиан Эриксен считает, что «МЮ» действовал опаснее «Ноттингема» (1:2).

«Этот сезон в целом – шаг вперед, два назад, и сегодня все ощущалось именно так. Нашей целью был набор трех очков, поэтому обидно не набрать ни одного.

Мы старались изо всех сил, но порой не хватало удачи и более качественных решений на последней трети поля, более надежной игры в защите, некоторых деталей.

У нас были моменты. У соперника их было намного меньше, но он воспользовался ими всеми. Чтобы забить, нам нужно несколько моментов, и это все усложняет.

Ситуация наладится. Есть только один путь вперед: усердно работать. Я верю, что все наладится», – сказал хавбек « ».

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