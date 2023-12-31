Кристиан Эриксен: «У «Ноттингема» было намного меньше моментов, чем у «МЮ», но он воспользовался всеми. Обидно не набрать ни одного очка»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен считает, что «МЮ» действовал опаснее «Ноттингема» (1:2).

«Этот сезон в целом – шаг вперед, два назад, и сегодня все ощущалось именно так. Нашей целью был набор трех очков, поэтому обидно не набрать ни одного.

Мы старались изо всех сил, но порой не хватало удачи и более качественных решений на последней трети поля, более надежной игры в защите, некоторых деталей.

У нас были моменты. У соперника их было намного меньше, но он воспользовался ими всеми. Чтобы забить, нам нужно несколько моментов, и это все усложняет.

Ситуация наладится. Есть только один путь вперед: усердно работать. Я верю, что все наладится», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев
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амстердамская софистика заразна
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>У МЮ было намного больше моментов

Поэтому до первого гола от Фореста МЮ лишь дважды по чужим воротам пробил?
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Ему лучше вообще молчать в прессе.В плохие времена больше тренера фанатов бесят только вот такие блатные любимчики тренера.
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второй гол - следствие тупой замены Майну на Мака.
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Понятно теперь почему его купил 7хаг
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На равных же играли с ливером, ноттингем видно ещё сильнее оказался🤣🤣🤣
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Мы начали забывать что Эриксен истинный тоттенхэмовец и брентфордиец
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Так xG у МЮ ниже. Но ладно, тут почти одинаково. Но это футбол. Тут проиграли. Жаловались ли игроки МЮ, когда вничью сыграли с Ливерпулем или, когда при равных моментах у Эвертона выиграли? Или на отскок с Виллой недавно
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Ответ Real_v_dushe
У чувака за 14 последних матчей за МЮ 0 голов и 1 голевой пас. Как он попадает в состав МЮ? В биографии у него есть промокод Аякс!!
А у кого там больше?
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У чувака за 14 последних матчей за МЮ 0 голов и 1 голевой пас. Как он попадает в состав МЮ? В биографии у него есть промокод Аякс!!
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так то по делу проиграли
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Ответ Любезный Коссутий
второй гол - следствие тупой замены Майну на Мака.
И первый тоже.
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Ответ Real_v_dushe
У чувака за 14 последних матчей за МЮ 0 голов и 1 голевой пас. Как он попадает в состав МЮ? В биографии у него есть промокод Аякс!!
Да даже не в статистике дело,он уже просто ничего не может из того,за что ценился раньше.Передачи обостряющие потеря через одну,удары дальние не идут,а если учитывать,что тихоход,в отборе никак,не успевает нигде да и особо не идет в борьбу,но блин нет никого особо в центре,кто бы выглядел лучше,не считая молодого Майну.
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