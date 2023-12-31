Гари Невилл: «Антони разочаровывает, но «МЮ» виноват, что его купили за 85 млн фунтов. То же самое и с Каземиро. «Реал» и «Аякс» не могли поверить, как им повезло»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Глейзеры Каземиро Эрик тен Хаг Антони Футбол

Гари Невилл высказался о проблемах «МЮ» на фоне крупных трат на игроков.

«Антони очень разочаровывает, но я виню клуб в том, что его купили за 85 млн фунтов. Парень не виноват, что его подписали как одного из самых дорогих игроков мирового футбола. Его ни в коем случае нельзя было покупать за эти деньги.

Тренер хочет иметь большой состав, но иногда владелец должен сказать «нет». Им следовало сказать покупке Антони «нет» – не потому, что они не поддерживают Тен Хага, а потому, что это слишком дорого. То же самое и с Каземиро: если бы он стоил 15 млн фунтов и получал 100 тысяч в неделю по контракту на три года – берите. Но не надо брать его за 60 млн фунтов на пятилетний контракт с зарплатой 20 млн в год.

Был отчет, что скауты оценили Антони в 25-30 млн фунтов. Мы бы смотрели на него совершенно по-другому, если бы он столько стоил.

Чем занимаются Глейзеры? Они закачивают деньги, чтобы привлечь фанатов. Они предлагают 60 млн фунтов за Каземиро, и «Реал» и Каземиро не могут поверить, как им повезло. «Аякс» уже закончил свои дела, и тут приходит «Юнатед» в режиме паники с 85 млн фунтов, и они не могут в это поверить.

Я понимаю, что нужно поддерживать тренера, но когда в клубе нет управления, тогда тренер начинает править всем», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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21 комментарий
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"Аталанта", пополнившая свой бюджет на 73,90 млн € за Хейлунда?
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+26
Наш МЮ настоящий филантроп среди клубов. Столько благотворительных акций устроил в последние годы. Чего только случай с Ювентусом стоит - отдать игрока бесплатно, купить обратно за сотку и снова вернуть бесплатно.
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Даже мертвый Роналду сделал бы больше чем Антони
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Каземиро в прошлом сезоне был великолепен. Один из лидеров, который улучшил игру МЮ. В этом сезоне сдал и плюс травмы, но вряд ли он не сможет вернуть уровень. А вот Антони полное разочарование. В прошлом сезоне казалось адаптируется, но в этом просто мрак. Даже хуже, чем в прошлом. Не видел настолько предсказуемого игрока. Ничего кроме протташить мяч по бровке к угловому флагу и помельтешить ногами перед защитником он не может. Скорости нет, удар залетает один из 30+. Так что даже не видно перспектив для улучшения. Даже на 20 миллионов не играет. Думаю летом отправят в Бразилию
+9
-4
+5
Каземиро тащил весь прошлый сезон. Этот сезон норм начинал играть, видимо понял, что смысла в таком болоте играть нету. Руководство самодуры. Но гонят на него как будто он какой то Люк Эванс
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+5
Каземиро пришел в хорошей форме и был полезен в прошлом сезоне.
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+2
Ответ Igor Shalamov
Каземиро тащил весь прошлый сезон. Этот сезон норм начинал играть, видимо понял, что смысла в таком болоте играть нету. Руководство самодуры. Но гонят на него как будто он какой то Люк Эванс
У Невилла и МЮ будет бомбить еще сильнее, если Реал вернет его обратно млнов за 10-15, и покажет как его надо использовать)
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+2
Ответ Арман Мартиросян
Наш МЮ настоящий филантроп среди клубов. Столько благотворительных акций устроил в последние годы. Чего только случай с Ювентусом стоит - отдать игрока бесплатно, купить обратно за сотку и снова вернуть бесплатно.
Юве нарадоваться наверно не может до сих пор, что вернули бесплатно) молились на то, чтобы можно было от его хотя бы по допингу избавиться 😅
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Где то Погба : а я вам шутка что ли за 100 лямов?
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Так а говорят что Глейзеры не тратят даже копейки.
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Ответ Геннадий Киселев
Ваш МЮ? Что за анекдот. Ваш Пюник.
жалобу кинул. очень некрасиво
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Ответ Vikeif
Даже мертвый Роналду сделал бы больше чем Антони
хотя бы голы забивал бы, а щас вообще некому
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Ответ Stanislav Cherchesov
Каземиро пришел в хорошей форме и был полезен в прошлом сезоне.
Вот не надо. При том, что по итогу, Каземиро был очень важен в прошлом сезоне, пришел он достаточно разобранным, и первые 4-5 игр косяк на косяке, привоз за привозом. А уже потом он форму набрал, и провел в целом отличный сезон.
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Ответ waleri
"Аталанта", пополнившая свой бюджет на 73,90 млн € за Хейлунда?
Аталанта на МЮ заработала под 100 миллионов. Пару лет назад впарили Диалло якобы нового Месси за 30 миллионов, который по арендам в чемпионшипе бегал и лечился от травм по полгода. Ещё и переписанный оказался. И в этом году Хейлунда за 80 впарили. Наверно сами в шоке от того, как это получилось
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Ответ Геннадий Киселев
Ваш МЮ? Что за анекдот. Ваш Пюник.
Я племянник Рэтклиффа, не знал?
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Ответ Арман Мартиросян
Наш МЮ настоящий филантроп среди клубов. Столько благотворительных акций устроил в последние годы. Чего только случай с Ювентусом стоит - отдать игрока бесплатно, купить обратно за сотку и снова вернуть бесплатно.
Ваш МЮ? Что за анекдот. Ваш Пюник.
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да это не Глейзеры, это Мерто тупой
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поначалу каземиро вроде норм играл
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они оба отлично играют, просто кто там тренер всё знают, поэтому с ним никто не играет нормально
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Что за бред Невилл рассказывает про Каземиро? Многие фанаты Реала были расстроены его уходом и он прилично играл даже в первом сезоне МЮ, приходил лидером с кучей трофеев, какой еще контракт ему могли дать?

А за Антони бешено переплатили, все в комментах писали про реальную цену в 40-50 миллионов максимум, но МЮ проводил трансфер в конце ТО на перегретом рынке, других явных вариантов не было и вцепились в этот вариант. Это менеджмент решал, а не тренер, вначале вообще денег не давали и мялись месяц в переговорах, вот цена и скакнула.
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