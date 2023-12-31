Гари Невилл: «Антони разочаровывает, но «МЮ» виноват, что его купили за 85 млн фунтов. То же самое и с Каземиро. «Реал» и «Аякс» не могли поверить, как им повезло»

Гари Невилл высказался о проблемах «МЮ» на фоне крупных трат на игроков.

«Антони очень разочаровывает, но я виню клуб в том, что его купили за 85 млн фунтов. Парень не виноват, что его подписали как одного из самых дорогих игроков мирового футбола. Его ни в коем случае нельзя было покупать за эти деньги.

Тренер хочет иметь большой состав, но иногда владелец должен сказать «нет». Им следовало сказать покупке Антони «нет» – не потому, что они не поддерживают Тен Хага, а потому, что это слишком дорого. То же самое и с : если бы он стоил 15 млн фунтов и получал 100 тысяч в неделю по контракту на три года – берите. Но не надо брать его за 60 млн фунтов на пятилетний контракт с зарплатой 20 млн в год.

Был отчет, что скауты оценили Антони в 25-30 млн фунтов. Мы бы смотрели на него совершенно по-другому, если бы он столько стоил.

Чем занимаются ? Они закачивают деньги, чтобы привлечь фанатов. Они предлагают 60 млн фунтов за Каземиро, и «Реал» и Каземиро не могут поверить, как им повезло. «Аякс» уже закончил свои дела, и тут приходит «Юнатед» в режиме паники с 85 млн фунтов, и они не могут в это поверить.

Я понимаю, что нужно поддерживать тренера, но когда в клубе нет управления, тогда тренер начинает править всем», – сказал бывший защитник « ».

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