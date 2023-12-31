Гари Невилл: «Тен Хага не уволят до конца сезона, но «МЮ» очень плох, и Эрик окажется под серьезным давлением, если так все и останется»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Дэйв Брэйлсфорд Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» пока не уволит Эрика тен Хага.

«Я не сомневаюсь, что в клубе примут решение по тренеру до конца сезона, хотя Эрика и оставят до завершения чемпионата.

Но «МЮ» очень плох, и если так все и останется, то тен Хаг окажется под серьезным давлением.

Тен Хаг очень хорошо поработал в первом сезоне, а теперь новые владельцы будут пристально наблюдать за ним. Брэйлсфорд будет изучать, что собой представляет этот клуб, и ему не понравится то, что он увидит.

С приходом новых владельцев я настроен более оптимистично. Сейчас клуб работает без спортивного директора, без генерального директора, без директора по трансферам. У какого еще клуба такая ситуация? Тен Хаг работает без команды менеджеров, это просто невероятно. Ему вручили ключи от сейфа – такого не должно происходить», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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10 комментариев
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Надеюсь ему дадут хотя бы доработать сезон. Все равно даже новый тренер ничего сильно не изменит посреди сезона. Тот же Поттер показал ещё в Челси, что перестроить команду на ходу он не может. Тен Хага взяли для построения команды в долгую, но так сильно как он сейчас лететь нельзя. Тот же Артета даже в худшие сезона смотрелся лучше.
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а что, тренер сейчас не под давлением?)
к середине сезона повторяет антирекорды
из еврокубков вылетели, в АПЛ в середине таблицы, ещё есть кубок Англии, но и там от жребия многое зависит
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+1
Нужно уволить Тен хага
Любой другой тренер не будет хуже
Назначить топ тренера такого как Зидан или попробовать Йоахим Лева
Тен хаг растерялся и собраться в МЮ не сможет
+1
0
+1
Если собрались таки увольнять - смысла ждать нет. Пусть новый тренер разберется, что делать со всем этим шлаком еще до старта следующего сезона
+1
0
+1
Ответ QWertY
На данный момент есть только один тренер, который достойно заменит Тен Хага -Конте. Остальные шило на мыло
Так Конте такое же шило на мыло))
+2
-2
0
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