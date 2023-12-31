Гари Невилл: «Тен Хага не уволят до конца сезона, но «МЮ» очень плох, и Эрик окажется под серьезным давлением, если так все и останется»
Гари Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» пока не уволит Эрика тен Хага.
«Я не сомневаюсь, что в клубе примут решение по тренеру до конца сезона, хотя Эрика и оставят до завершения чемпионата.
Но «МЮ» очень плох, и если так все и останется, то тен Хаг окажется под серьезным давлением.
Тен Хаг очень хорошо поработал в первом сезоне, а теперь новые владельцы будут пристально наблюдать за ним. Брэйлсфорд будет изучать, что собой представляет этот клуб, и ему не понравится то, что он увидит.
С приходом новых владельцев я настроен более оптимистично. Сейчас клуб работает без спортивного директора, без генерального директора, без директора по трансферам. У какого еще клуба такая ситуация? Тен Хаг работает без команды менеджеров, это просто невероятно. Ему вручили ключи от сейфа – такого не должно происходить», – заявил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
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