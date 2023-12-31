Андре Онана: «Я в «МЮ» в том числе потому, что был лучшим в прошлом сезоне. Уверен, дела пойдут лучше. Когда есть способности, это вопрос времени»
Андре Онана высказался о нестабильной игре за «Манчестер Юнайтед».
«Ошибки – это часть обучения. Мы знаем, что люди многого от меня ждут и поэтому так сильно меня критикуют. Но для меня это не проблема, я привык. То же самое произошло и в «Интере»: вначале меня критиковали, но посмотрите, чем все закончилось… Теперь это вечная любовь с «нерадзурри».
«Манчестер Юнайтед» – еще более крупный клуб, и ожидания также выше, но я уверен, что, действуя все лучше и лучше, мы будем вместе улыбаться, как это было с «Интером». Мало кто в нас верил, но мы показали, на что способны. Теперь, в «Юнайтед», мое будущее в моих руках, нам просто нужно подняться, и я уверен, что мы это сделаем.
Я в «МЮ» определенно потому, что меня хотел видеть тен Хаг, но также потому, что я был лучшим в прошлом сезоне. Я уверен, что и здесь, в «Манчестере», у меня дела пойдут лучше, потому что, когда есть способности, это только вопрос времени», – сказал вратарь манкунианцев.
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"был лучшим в прошлом сезоне"
Кто это сказал?
Бывало, что в Интере делал классные сейвы, но и ошибок тоже хватало. Просто футбол Индзаги совершенно другой, плюс на порядок выше уровень игры, выстроенный в обороне и позиционке.
Правда это звучит очень обидно