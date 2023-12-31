Андре Онана: «Я в «МЮ» в том числе потому, что был лучшим в прошлом сезоне. Уверен, дела пойдут лучше. Когда есть способности, это вопрос времени»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Андре Онана высказался о нестабильной игре за «Манчестер Юнайтед».

«Ошибки – это часть обучения. Мы знаем, что люди многого от меня ждут и поэтому так сильно меня критикуют. Но для меня это не проблема, я привык. То же самое произошло и в «Интере»: вначале меня критиковали, но посмотрите, чем все закончилось… Теперь это вечная любовь с «нерадзурри».

«Манчестер Юнайтед» – еще более крупный клуб, и ожидания также выше, но я уверен, что, действуя все лучше и лучше, мы будем вместе улыбаться, как это было с «Интером». Мало кто в нас верил, но мы показали, на что способны. Теперь, в «Юнайтед», мое будущее в моих руках, нам просто нужно подняться, и я уверен, что мы это сделаем.

Я в «МЮ» определенно потому, что меня хотел видеть тен Хаг, но также потому, что я был лучшим в прошлом сезоне. Я уверен, что и здесь, в «Манчестере», у меня дела пойдут лучше, потому что, когда есть способности, это только вопрос времени», – сказал вратарь манкунианцев.

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37 комментариев
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Многие ждут, когда он уедет на КАН, чтобы посмотреть, что из себя представляет турок
+20
0
+20
Лучшим он и близко не был никогда, да и не будет. Типичный африканский вратарь - может выглядеть непробиваемой стеной пару матчей, а потом дураков напускать смешных.
+16
-2
+14
Вот гонора то у него
"был лучшим в прошлом сезоне"

Кто это сказал?
Бывало, что в Интере делал классные сейвы, но и ошибок тоже хватало. Просто футбол Индзаги совершенно другой, плюс на порядок выше уровень игры, выстроенный в обороне и позиционке.
+14
-1
+13
Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Как один из типичных африканских вратарей, Менди, стал в таком случае лучшим вратарём 2021 года?
Да точно так же - полсезона на уровне, а потом сдулся так, что его даже Кепа усадил. Где Менди сейчас, кстати?
+9
-1
+8
Полсезона в Интере на нормальном уровне провёл, а гонора. Интер не то что его потери не заметил, а Соммер еще и на голову лучше
+5
-1
+4
Худший вратарь МЮ в 21 веке. По сравнению с ним Кущчак и Линдегор - это Буффон и Яшин.
+5
-2
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Угрожает
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0
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Время к сожалению сильно затянулось.
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Чунга-чанга весело живёт... ©
сказал человек с имперским флагом
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+1
Многого ждут от тебя на кубке Африке, чтобы на более долгий срок устранился из ворот МЮ
+1
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+1
Ответ utsh44psmr
Угрожает
Угорает скорее
+1
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+1
Ответ utsh44psmr
Угрожает
скорее пугает.
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Чунга-чанга весело живёт... ©
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Ответ Mr.Bean
Вот гонора то у него "был лучшим в прошлом сезоне" Кто это сказал? Бывало, что в Интере делал классные сейвы, но и ошибок тоже хватало. Просто футбол Индзаги совершенно другой, плюс на порядок выше уровень игры, выстроенный в обороне и позиционке.
Второй после эдерсона
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Ответ Блуждающий странник
Например, лучший по числу сухих матчей в ЛЧ. Лучший по количеству сейвов в ЛЧ. Лучший по предотвращенным голам в ЛЧ. Ну это не показатель я уже знаю, статистика это ложь, вот Де Хеа прыгает красиво это куда важнее чем качество
Напомню, что он помимо лч еще в серии а играл, а там игр побольше. Может, ты из France Football и поэтому не знаешь
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Ответ Rad0
Худший вратарь МЮ в 21 веке. По сравнению с ним Кущчак и Линдегор - это Буффон и Яшин.
Ну Линдегор был добротным, когда Де Хеа ловил бабочки в первый год за МЮ все фаны хотели, чтобы датчанин был первым номером
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Ответ Rad0
Худший вратарь МЮ в 21 веке. По сравнению с ним Кущчак и Линдегор - это Буффон и Яшин.
Ух, за полсезона выступлений (с большего не самых плохих кстати) навесить такой громкий ярлык - это мощно )
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Ответ окечуква
Лучшим он и близко не был никогда, да и не будет. Типичный африканский вратарь - может выглядеть непробиваемой стеной пару матчей, а потом дураков напускать смешных.
Этакий Камени
Правда это звучит очень обидно
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Чунга-чанга весело живёт... ©
Беда в том, что соловьёвские "чунга-чанги" играют в сильнейших чемпионатах Европы. А.. В той же Англии нет ни одного русского православного футболиста. Нет и это не беда.
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ну конечно будет лучше. куда уж хуже
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Смешно будет если на КАН не поедет 😂
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каким лучшим он был? по количеству сухих матчей в ЛЧ?! это вообще не показатель. онана всю карьеру мемный вратарь
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Аутотренинг у человека, конечно, знатный.
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в МЮ дела "не идут лучше"
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"Ошибки – это часть обучения..." Теперь понятно. Он в МЮ обучаться приехал
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Скромняга Онан
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Чемодан - вокзал - Камерун
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Просто никто не знает что от тебя ждать, прекрасные сейвы сменяются мощнейшими привозами......
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Если это вопрос слишком долгого времени, то на таком уровне этого не терпят. Сам же должен понимать
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