Ван де Бек уйдет из «МЮ» в «Айнтрахт» в аренду с выкупом за 11+4 млн евро. Медосмотр – в течение суток

Теги Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Донни ван де Бек Футбол

Донни ван де Бек завершает переход из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт».

В течение суток полузащитник пройдет медосмотр перед арендой. Документы подпишут на этой неделе.

В соглашении будет прописана опция выкупа 26-летнего игрока: 11 млн евро плюс 4 млн в виде потенциальных бонусов.

Ван де Бек сыграл две минуты в нынешнем сезоне АПЛ. Его статистика – здесь.

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6 комментариев
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Отличный шанс возродить карьеру.Если хорошо покажет, то отлично)Еврокубки есть хотя бы
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удачи Донни, надеюсь вернёт себе уверенность! приятный игрок, жаль что так сложилось у него в МЮ. но что есть, то есть
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хорошая потеря 30-ти миллионов! супер!
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Ответ Yerkebulan
Вроде Жирона интересовалась, туда надо было идти. Стал бы чемпионом Испании
Зато в Айнтрахте будет шанс отомстить Баварии за поражения на групповой стадии Лиги Чемпионов)
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