Ван де Бек уйдет из «МЮ» в «Айнтрахт» в аренду с выкупом за 11+4 млн евро. Медосмотр – в течение суток
Донни ван де Бек завершает переход из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт».
В течение суток полузащитник пройдет медосмотр перед арендой. Документы подпишут на этой неделе.
В соглашении будет прописана опция выкупа 26-летнего игрока: 11 млн евро плюс 4 млн в виде потенциальных бонусов.
Ван де Бек сыграл две минуты в нынешнем сезоне АПЛ. Его статистика – здесь.
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