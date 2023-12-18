Ван де Бек уйдет из «МЮ» в «Айнтрахт» в аренду с выкупом за 11+4 млн евро. Медосмотр – в течение суток

Донни ван де Бек завершает переход из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт».

В течение суток полузащитник пройдет медосмотр перед арендой. Документы подпишут на этой неделе.

В соглашении будет прописана опция выкупа 26-летнего игрока: 11 млн евро плюс 4 млн в виде потенциальных бонусов.

Ван де Бек сыграл две минуты в нынешнем сезоне . Его статистика – здесь.

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