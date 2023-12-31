Петер Шмейхель: «Антони не понимает игру. Он мало что дает «МЮ». Тен Хагу надо переосмыслить его положение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Петер Шмейхель Эрик тен Хаг Антони Футбол

Петер Шмейхель считает, что вингер «МЮ» Антони не понимает игру.

«Я искренне считаю, что тен Хагу надо переосмыслить положение Антони. Он мало что дает команде. Он раздражает одноклубников. Это действительно раздражает.

У него было много шансов. Этот игрок не забивал, не ассистировал в этом сезоне. Он будто не понимает игру.

Есть определенные вещи, которые ожидают от вингера: пройти по флангу, навесить с правой ноги. Он этого не делает. Он пытается, но у него нет скорости, он знает это.

Мы не знаем установок тренера. Возможно, Антони делает то, что его просят. Тогда ответственность за отсутствие голов и ассистов несет тренер», – заявил бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в эфире SuperSport.

У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
еще бы он своего бруска 100 миллионного в составе не видел
+20
0
+20
Просто пора признать Юнайтед, что это трансфер провал и попытаться хоть какие-то деньги получить за него, выставив на трансфер.
+14
-1
+13
Антони добротный игрок, просто нужен тренер, который посоветуем ему завершить карьеру.
+14
-1
+13
Зато он умеет крутиться вокруг себя, как профессиональная балерина.
+7
-3
+4
Ответ Приятного Покура
Для начала:Тен Хагу бы понять игру МЮ
Для начала тен Хагу надо уйти.. тогда он сразу всё поймёт..
+2
0
+2
Всем адекватным ещё полтора года назад понятно стало, кто это, просто взглянув на его стату в Голландии. Купить такого игрока за 100 лямов это уму непостижимо. Удивляет, что его ещё и в сборную вызывали, то есть дела в Бразилии с кадрами совсем швах.
+2
0
+2
100 млн за Антони это как выбросить чемодан с миллионами в мусорный бак
Чем МЮ думал когда покупал его за такую сумму
Ведь он даже на фоне разряженной Эредивизи не выделялся вообще ничем
+2
0
+2
Система работы с трансферами в клубе слишком упрощена.
Хочу вингера - на тебе вингера. Кто несет за этот трансфер ответственность? А никто. Свалят всё на тренера.
Печально.
+1
0
+1
Для начала:Тен Хагу бы понять игру МЮ
+2
-1
+1
Всё нормально, ТенХаг проспонсировал свой АЯКс на 100 лямов, всё что надо он сделал, а Антони это просто прикрытие
+1
0
+1
Ответ QWertY
Юнайтеду нужен Коразон Бланко на должность спортдира. Вот кто приведет клуб к успеху☝🏻🤭
Что-то мне подсказывает, что хуже от этого не будет
+1
0
+1
его проблема в том, что он думает, что он топовый игрок, цена сыграла злую шутку, как обычно) ему нужно за у-23 поиграть несколько матчей
0
0
0
Тен Хагу пора переосмыслить своё положение
0
0
0
Антони, второй Денилсон. Помните такого бесполезного финтёра? Ему в цирке жонглировать на потеху зрителям.
0
0
0
Его бы в Астон Виллу
0
0
0
Его бы в Астон Виллу
0
0
0
Антони хорошо отрабатывает в обороне, но в атаке абсолютно ничем не помогает
0
0
0
В другому клубе этот чел бы присел до прихода следующего тренера.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий