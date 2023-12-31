Петер Шмейхель: «Антони не понимает игру. Он мало что дает «МЮ». Тен Хагу надо переосмыслить его положение»

Петер Шмейхель считает, что вингер «МЮ» Антони не понимает игру.

«Я искренне считаю, что тен надо переосмыслить положение Антони. Он мало что дает команде. Он раздражает одноклубников. Это действительно раздражает.

У него было много шансов. Этот игрок не забивал, не ассистировал в этом сезоне. Он будто не понимает игру.

Есть определенные вещи, которые ожидают от вингера: пройти по флангу, навесить с правой ноги. Он этого не делает. Он пытается, но у него нет скорости, он знает это.

Мы не знаем установок тренера. Возможно, Антони делает то, что его просят. Тогда ответственность за отсутствие голов и ассистов несет тренер», – заявил бывший вратарь « » в эфире SuperSport.

У Антони 23 матча нет результативных действий. Последний гол был в апреле, ассист – в мае

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