Мостовой о российском футболе: «Стало много пустой болтовни и пафоса в последнее время. В футболе уже все кому не лень»

Александр Мостовой считает, что в российском футболе слишком много пафоса.

«В 2024 году пожелаю нашему футболу меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все кому не лень.

Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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