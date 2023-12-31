Мостовой о российском футболе: «Стало много пустой болтовни и пафоса в последнее время. В футболе уже все кому не лень»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что в российском футболе слишком много пафоса.

«В 2024 году пожелаю нашему футболу меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все кому не лень.

Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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25 комментариев
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Толи дело у тебя - что ни мысль, то цитата на века)
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Ну так ты сам же составляющая этой болтовни и пафоса.
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Я 20 лет занимаюсь пустой болтовней, и не хочу, чтобы дилетанты типа Мостового лезли в нашу кухню. Он даже Типа и Короче тысячу раз не произнесет, а уже строит из себя профи или как его там.
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Болтовня - это же он про себя?)
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Ахахахх про пустую болтовню и пафос пишет главный балабол страны в мире футбола 🤣😆
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И только от царя в 2024 будет вся правда без лишних слов!
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Самокритично
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В футболе уже все кому не лень, а Царь до сих пор так бумажку и не получил, стоило бы задуматься над этим вместо того, чтобы мячом жонглировать целыми днями
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В точности себя описал
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Пору уже Царю разрулить ситуацию в нашем футболе.
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По моему в российском футболе, те кто работает в футбольных клубах именно что и занимаются своим делом, а вот Мостовой будучи не в штабе какого-то клуба только что и делает гонит пафосный звиздёж и уже не первый год. За своей речью вообще не следит. Гонит на Слуцкого, а то уже тренирует больше лет чем Мостовой играл и уже весь срок его пенсии. А Мостовой тем временем никакой тренерской категории не получил и права кого бы то ни было на профессиональном уровне тренировать не имеет. Гонит на Абаскаля - а тот главный тренер в Спартаке, а Мостового даже в Спартак-2 не позовут несмотря на весь его "опыт". Самокритики вообще ноль лишь один пафос, наглость и бестактность.
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есть такое
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А. Мостовой: " В футболе уже все кому не лень. даже я, добавил НЕцарь***"
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ну ни говори Санëк, как ты уже....
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Всех с наступающим новым годом! счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего вам и вашим близким людям. а западные регионы уже встретили новый год, рад за вас.
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Сам бы последовал своему совету
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Как самокритично с его стороны
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Скучно было бы на спортсе без Мостового)))
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"И вообще, до футбола должны допускаться только те кто могут 1000 начекаеить"
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Мостовому лень значит.
А ведь мы догадывались
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Футбол переоценён.
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