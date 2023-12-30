Мостовой об ожиданиях от 2024-го: «Никаких. Всегда все оставалось как есть, а у многих даже хуже становилось. Особенно если посмотреть гороскопы»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от 2024 года.

– Какие у вас ожидания от 2024 года?

– Никаких. Что только в жизни ни говорили, всегда все оставалось как есть, а у многих даже хуже становилось. Особенно если посмотреть гороскопы.

Недавно нашел гороскоп за 1991 год! Сравнил его с нынешним гороскопом – одно и то же, – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».

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6 комментариев
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ну в 2024 Абаскаль не будет футболистом, Слуцкий не будет тренером, а у Мостового все ещё не будет бумажки, какая потрясающая стабильность
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Как гороскопы могут что-то там предсказать/говорить про Мостового, если они даже футбол никогда не играли
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Если бы Мостовой не существовал, его стоило бы придумать. Порой возникает ощущение, что его фразы выдает нейросеть, но нет, нейросеть в футбол не играла все же.
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Он ещё и в гороскопы верит. Не удивительно.
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В гороскопах одно и тоже пишут, одними и теми же словами, для всех знаков. Так что неудивительно.
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