«Арсенал» проиграл дважды подряд, за последние 6 игр – одна победа. Дальше – «Ливерпуль» в Кубке

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

«Арсенал» потерпел второе поражение подряд.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Фулхэму» (1:2) в 20-м туре чемпионата Англии. 28 декабря она проиграла еще одно дерби – «Вест Хэму» (0:2). 23-го была ничья с «Ливерпулем».

Всего за последние 6 матчей в АПЛ и Лиге чемпионов у «канониров» только одна победа.

7 января «Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

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30 комментариев
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Этот Арсенал никогда не станет чемпионом. Дух бестрофейника в крови.
+23
-5
+18
Вообще не удивлен, Артета не умеет ротировать состав, не умеет рассчитывать силы на дальней дистанции. Резвый старт в начале сезона, к середине все полудохлые уже
+17
-1
+16
какая разница какой счёт , если ты доминируешь ежжи
+15
-2
+13
Артета наигрался в гениального пепку,теперь получает по шапке
+7
-1
+6
Передоз доминацией
+7
-2
+5
Отдоминировались
+6
-1
+5
Зато четвертая строчка теперь смотриться привычнее
+7
-2
+5
Ответ Ekkart
Сдулся Арсенал. В прошлом году точно-также было.
Нет, тогда началось в марте после ссоры Жжаки с Клоппом и лютого отскока с 2:0
+1
0
+1
Лондонский Дортмунд )
+1
0
+1
У Арсенала ноги затряслись, увидев Сити, который снова набирает свой крейсерский ход
+4
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+1
Если с ВХ больше было похоже на несчастный случай, то Фулхэм сегодня по делу выиграл.
+1
0
+1
Сдулся Арсенал. В прошлом году точно-также было.
0
0
0
Ответ Абдул Абакаев
тихой сапой Ман Сити вновь очутится на вершине АПЛ
Как-будто Арсенал на первом месте шёл
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Ответ mr kovalsky
Комментарий скрыт
это ты что-то путаешь
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4рсенал вернулся править
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Хватило лишь на полсезона
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Всех с наступающим Новым ливерпульским годом!🍾🥳
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В этом сезоне даже раньше решили слиться, чо мучиться то действительно.
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Это здорово 🙌🏻
Сити вперед 🔥
+3
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наивно требовать от Артеты больше, чел держит свой максимальный уровень
0
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0
Обидное поражение Арсенала в матче за право считаться 4м лондонским. И это в новогоднюю ночь 😭
+5
-5
0
Пеп: снова придется проиграть да бы сохранить интригу хотя бы до апреля
0
0
0
Давайте определимся, Артета физрук?)
+2
-2
0
Тоттенхем дышит в спину
+1
-1
0
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