«Арсенал» проиграл дважды подряд, за последние 6 игр – одна победа. Дальше – «Ливерпуль» в Кубке

«Арсенал» потерпел второе поражение подряд.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила « » (1:2) в 20-м туре чемпионата Англии. 28 декабря она проиграла еще одно дерби – «Вест Хэму» (0:2). 23-го была ничья с «Ливерпулем».

Всего за последние 6 матчей в и у «канониров» только одна победа.

7 января « » встретится с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

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