Магкеев о конфликте Дзюбы и Пиняева: «Драки никакой не было. Просто выговорили друг другу претензии после игры со «Спартаком»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Гильерме Станислав Магкеев Сергей Пиняев Футбол

Магкеев заявил, что конфликт Дзюбы с Пиняевым не доходил до драки.

Защитник «Локомотива» ответил на вопросы о поведении игроков московской команды.

Артем Дзюба бывает вспыльчивым. Говорят, подрался в раздевалке с Сергеем Пиняевым. Вы слышали эту новость?

– Конечно. Конечно, не было никакой драки. Это, если не ошибаюсь, была игра против «Спартака». Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли. Просто выговорили друг другу претензии, но никакой драки не было. Это смешно.

– Так Дзюба вспыльчивый или нет?

– Когда ты играешь матч, ты на эмоциях. Все вспыльчивые, все хотят победить. И все друг другу могут высказать что-то, это естественно, это нормально. Это значит, что коллектив живой.

– Зачем вы Артема назвали «дедом» и «динозавром»?

– А сколько ему лет? По сравнению с другими игроками, они с Гильерме уже ветеранчики. Но опытные, опытные, которые помогают команде, – сказал Станислав Магкеев.

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11 комментариев
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фамилия дурацкая такая Магкеев, не выговорить
как и у Андронова - Тхостов
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Ветеранчики) Хорошая отсылка к тренеришке
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Дзюба передёрнул и успокоился
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Ответ kaka10
фамилия дурацкая такая Магкеев, не выговорить как и у Андронова - Тхостов
ну , человек в этом не виноват, уж досталась ему такая фамилия.
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