Магкеев о конфликте Дзюбы и Пиняева: «Драки никакой не было. Просто выговорили друг другу претензии после игры со «Спартаком»

Магкеев заявил, что конфликт Дзюбы с Пиняевым не доходил до драки.

Защитник « » ответил на вопросы о поведении игроков московской команды.

– бывает вспыльчивым. Говорят, подрался в раздевалке с Сергеем Пиняевым. Вы слышали эту новость?

– Конечно. Конечно, не было никакой драки. Это, если не ошибаюсь, была игра против «Спартака». Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли. Просто выговорили друг другу претензии, но никакой драки не было. Это смешно.

– Так Дзюба вспыльчивый или нет?

– Когда ты играешь матч, ты на эмоциях. Все вспыльчивые, все хотят победить. И все друг другу могут высказать что-то, это естественно, это нормально. Это значит, что коллектив живой.

– Зачем вы Артема назвали «дедом» и «динозавром»?

– А сколько ему лет? По сравнению с другими игроками, они с уже ветеранчики. Но опытные, опытные, которые помогают команде, – сказал .

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