Уткин о драке Дзюбы с Пиняевым: «Любая команда – это 25 амбициозных самцов. Заявление «Локо» будто нейросеть сочинила, списанная из государственного ведомства»

Василий Уткин прокомментировал информацию о драке Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что между игроками « » возник конфликт после матча со « » (1:1) 5 ноября. Потасовка Дзюбы и Пиняева в раздевалке привела к конфликту между тренером железнодорожников и гендиректором клуба .

«Локомотив» опроверг слухи о конфликте, выпустив официальное заявление: «В общении в клубе мы не переходим грань, где начинается недопонимание».

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что Пиняев и Дзюба подрались в раздевалке «Локо», я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать.

Во всех командах дерутся, любая команда – это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно еще и на славу. В общем, это случается.

Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казенного для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее.

Предлагаю вариант: «Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. Слухи о драке Дзюбы и распространяются частными телеграм-каналами и будут строго наказаны.

Наши болельщики видят сплоченность нашей команды, проявленную, например, в матче с « ». Какое преимущество было в первом тайме, но у одного не получилось забить, и, несмотря на кучу моментов, забивать до перерыва не стал никто – из чувства солидарности.

А как «Локомотив» водиннадцатером спас игру против десяти спартаковских берсерков?

Клуб официально заявляет, что Дзюба и Пиняев после игры вместе отправились в гости к лепить пельмени, и небольшой спор действительно возник – ребята забыли купить сметану и скидывались на «камень-ножницы-бумага», кому сбегать в магазин.

Также сообщаем, что между тренером Галактионовым и начальником Леонченко действительно существуют непримиримые противоречия. Они касаются чая: Галактионов пьет лапсанг сушонг, а Леонченко – коньяк. Но при участии спортивного директора противоречие давно разрешилось, теперь на встречи просто каждый приходит со своим.

Мы движемся к цели. Ребята бьются в каждом матче, как пасхальные яйца. Не нравится вам наша команда, так прямо и скажите. А кто обзывается, тот сам так называется. Ту-тууууу!!» – написал в своем телеграм-канале.

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