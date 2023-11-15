Уткин о драке Дзюбы с Пиняевым: «Любая команда – это 25 амбициозных самцов. Заявление «Локо» будто нейросеть сочинила, списанная из государственного ведомства»

Теги Локомотив Артем Дзюба Василий Уткин премьер-лига Россия Ахмат Владимир Леонченко Дмитрий Ульянов соцсети Михаил Галактионов Сергей Пиняев Футбол

Василий Уткин прокомментировал информацию о драке Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» возник конфликт после матча со «Спартаком» (1:1) 5 ноября. Потасовка Дзюбы и Пиняева в раздевалке привела к конфликту между тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым и гендиректором клуба Владимиром Леонченко.

«Локомотив» опроверг слухи о конфликте, выпустив официальное заявление: «В общении в клубе мы не переходим грань, где начинается недопонимание».

«Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что Пиняев и Дзюба подрались в раздевалке «Локо», я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать.

Во всех командах дерутся, любая команда – это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, а дополнительно еще и на славу. В общем, это случается.

Но клуб решил выпустить на этот счет заявление, которое, как мне показалось, сочинила нейросеть, списанная из какого-то государственного ведомства по причине слишком казенного для этого госведомства языка. Можно было бы написать и поживее.

Предлагаю вариант: «Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. Слухи о драке Дзюбы и Пиняева распространяются частными телеграм-каналами и будут строго наказаны.

Наши болельщики видят сплоченность нашей команды, проявленную, например, в матче с «Ахматом». Какое преимущество было в первом тайме, но у одного не получилось забить, и, несмотря на кучу моментов, забивать до перерыва не стал никто – из чувства солидарности.

А как «Локомотив» водиннадцатером спас игру против десяти спартаковских берсерков?

Клуб официально заявляет, что Дзюба и Пиняев после игры вместе отправились в гости к Артему лепить пельмени, и небольшой спор действительно возник – ребята забыли купить сметану и скидывались на «камень-ножницы-бумага», кому сбегать в магазин.

Также сообщаем, что между тренером Галактионовым и начальником Леонченко действительно существуют непримиримые противоречия. Они касаются чая: Галактионов пьет лапсанг сушонг, а Леонченко – коньяк. Но при участии спортивного директора Ульянова противоречие давно разрешилось, теперь на встречи просто каждый приходит со своим.

Мы движемся к цели. Ребята бьются в каждом матче, как пасхальные яйца. Не нравится вам наша команда, так прямо и скажите. А кто обзывается, тот сам так называется. Ту-тууууу!!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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11 комментариев

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Гиперактивный осьминог
Нейросеть, списанная из государственного ведомства - это телеграм Медведева
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Garikus89
Андрей Мостовой там Карпу передал, что Пиняев всю болтовню про драки назвал ерундой. Кто бы мог подумать, ну никогда в жизни алкаш не врал, а тут вдруг такое...(
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Bartez1986
Вася в ударе сегодня
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Rhett Butler
Вася сегодня подшофе похоже, язык так и чешется съязвить)
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Антимосковский
Ответ Гиперактивный осьминог
Нейросеть, списанная из государственного ведомства - это телеграм Медведева
у медведева очень талантливый гострайтер, что ни текст, то загляденье
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Shumi-jr
Страна работает по четко утвержденным методичкам )
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Tpy6kaMerlina
Слишком много текста для "Честно говоря, когда я прочитал новость о том, что Пиняев и Дзюба подрались в раздевалке «Локо», я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы) и забыл об этом думать."
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.ru
Предлагаю вариант...
так вот вы какие, локомоции...
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Никому_никабельный
Предлагаю устроить батл между Уткиным и нейросетью
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Давид Agabekyan
Ответ Bartez1986
Вася в ударе сегодня
В ударе для комментариев вк, где любят политику по любому вопросы приплетать
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