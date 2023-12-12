Магкеев о Дзюбе: «У Артема хорошее чувство юмора, рот не закрывается на тренировках и после. Он и Гильерме – два деда, динозавры в «Локо»
Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях со старшими игроками «Локомотива».
– «Локомотив» играет в хороший футбол?
– Для меня да. В комбинационный футбол. Высокая линия обороны.
– Нравится?
– Да.
– Есть ощущение, что у Антона Миранчука вторая молодость. То, что он сейчас творит, красота!
– Антоха всегда был техничным игроком. И всегда мог делать разницу. Поэтому сейчас он поймал свою игру. Есть быстрые ребята рядом с ним, есть Дзюба, с которым можно отыграться. И поэтому он может создавать эти моменты: та же классная передача с «Ахматом» на Самошникова – топ! 2:1 – выигрывается матч!
– До прихода Дзюбы пальма первенства по шуткам в команде принадлежала тебе, как говорят. Теперь Дзюба – король пошутить?
– У него хорошее чувство юмора! Он может ляпнуть что‑то. У него рот не закрывается на тренировках и после. Как‑то из шуток 100% попадет.
– Кто назвал его «дедом»?
– На меня намекаешь? Было дело! А что, он не дед для нашей команды? Он и Гильерме – два деда. Остались динозавры в нашей команде.
– Бурчит кто больше? Не трогай Гильерме!
– Тогда Дзюба! – сказал защитник «Локомотива».
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- А сколько лет этому скелету динозавра?
- 20 миллионов 10 месяцев 4 дня
- Откуда такая точность!?
- Динозавру было 20 миллионов лет, когда этот экспонат появился здесь 8 февраля сего года
Отсутствие внутренней культуры - маркер современной России (отсюда восторги по поводу "Слова пацана").