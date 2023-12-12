Магкеев о Дзюбе: «У Артема хорошее чувство юмора, рот не закрывается на тренировках и после. Он и Гильерме – два деда, динозавры в «Локо»

Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях со старшими игроками «Локомотива».

– « » играет в хороший футбол?

– Для меня да. В комбинационный футбол. Высокая линия обороны.

– Нравится?

– Да.

– Есть ощущение, что у вторая молодость. То, что он сейчас творит, красота!

– Антоха всегда был техничным игроком. И всегда мог делать разницу. Поэтому сейчас он поймал свою игру. Есть быстрые ребята рядом с ним, есть Дзюба, с которым можно отыграться. И поэтому он может создавать эти моменты: та же классная передача с «Ахматом» на – топ! 2:1 – выигрывается матч!

– До прихода Дзюбы пальма первенства по шуткам в команде принадлежала тебе, как говорят. Теперь Дзюба – король пошутить?

– У него хорошее чувство юмора! Он может ляпнуть что‑то. У него рот не закрывается на тренировках и после. Как‑то из шуток 100% попадет.

– Кто назвал его «дедом»?

– На меня намекаешь? Было дело! А что, он не дед для нашей команды? Он и Гильерме – два деда. Остались динозавры в нашей команде.

– Бурчит кто больше? Не трогай !

– Тогда Дзюба! – сказал защитник «Локомотива».

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