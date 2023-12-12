Магкеев о Дзюбе: «У Артема хорошее чувство юмора, рот не закрывается на тренировках и после. Он и Гильерме – два деда, динозавры в «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Гильерме Антон Миранчук Матч ТВ Станислав Магкеев Илья Самошников Футбол

Станислав Магкеев рассказал о взаимоотношениях со старшими игроками «Локомотива».

– «Локомотив» играет в хороший футбол?

– Для меня да. В комбинационный футбол. Высокая линия обороны.

– Нравится?

– Да.

– Есть ощущение, что у Антона Миранчука вторая молодость. То, что он сейчас творит, красота!

– Антоха всегда был техничным игроком. И всегда мог делать разницу. Поэтому сейчас он поймал свою игру. Есть быстрые ребята рядом с ним, есть Дзюба, с которым можно отыграться. И поэтому он может создавать эти моменты: та же классная передача с «Ахматом» на Самошникова – топ! 2:1 – выигрывается матч!

– До прихода Дзюбы пальма первенства по шуткам в команде принадлежала тебе, как говорят. Теперь Дзюба – король пошутить?

– У него хорошее чувство юмора! Он может ляпнуть что‑то. У него рот не закрывается на тренировках и после. Как‑то из шуток 100% попадет.

– Кто назвал его «дедом»?

– На меня намекаешь? Было дело! А что, он не дед для нашей команды? Он и Гильерме – два деда. Остались динозавры в нашей команде.

– Бурчит кто больше? Не трогай Гильерме!

– Тогда Дзюба! – сказал защитник «Локомотива».

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6 комментариев
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У Гильерме сегодня ДР, 38 лет
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В музее Локо посетитель спрашивает экскурсовода:
- А сколько лет этому скелету динозавра?
- 20 миллионов 10 месяцев 4 дня
- Откуда такая точность!?
- Динозавру было 20 миллионов лет, когда этот экспонат появился здесь 8 февраля сего года
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Чего чего а шутить Дзюба умеет! Вся страна помнит его юморные нарезки!
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Не закрывается у него не только это...
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Грубейшее нарушение профессиональной этики! ((
Отсутствие внутренней культуры - маркер современной России (отсюда восторги по поводу "Слова пацана").
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Ответ Пикачу82
Чего чего а шутить Дзюба умеет! Вся страна помнит его юморные нарезки!
Это стендап был
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