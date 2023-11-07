«Вокруг Пиняева пора перестать с бубнами танцевать – Тикнизян забил больше, чем он. Сергею нужно больше ТТД, передач и голов, надо прислушиваться к критике». Генич о хавбеке «Локо»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Наир Тикнизян Сергей Пиняев Футбол

Константин Генич высказался об игре Сергея Пиняева за «Локомотив».

«Пора перестать танцевать с бубнами вокруг Сергея Пиняева и рассказывать, какой он перспективный. Ему уже 19 лет. Понятно, что все еще молодой, но сейчас его технический и скоростной арсенал перестал быть проблемой для соперника. Если против Пиняева быстрый защитник, то ему сложно.

Все мы видели, как ему пихал Дзюба по ходу матча со «Спартаком». Думаю, что для Пиняева это полезно, но характерно, что тот огрызался. Парень с характером, знает себе цену. Огрызаться – это нормально, но и прислушиваться тоже надо.

Мне обидно за Пиняева, я очень хорошо к нему отношусь, но ему нужно повышать производительность. Нужно больше конкретики, больше ТТД, голевых передач и голов. А сейчас ситуация такая, что Тикнизян забил больше, чем Пиняев», – сказал Генич.

В РПЛ-2023/24 на счету Пиняева гол и 2 ассиста в 14 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 19-летнего хавбека доступна здесь.

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23 комментария

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Плевал я
Сами скакали вокруг него, а теперь "кто-то" должен перестать это делать. К кому обращается генич?
+34
-1
+33
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Алексей Ненахов
Так это вы сами и создаёте шум , только парень пару игр хорошо провёл , записали в том в звёзды
+23
-1
+22
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Bul.Bul
Ответ Maratik1982
да сваливать ему надо в какой нибудь условный Метц и вариться в той каше...а по 20 раз за сезон играть с каким нибудь Оренбургом это катастрофа
По-моему там своих подобных «талантов» хватает. Он пока ничего не показал, чтобы его забрал европейский середняк.
+12
-3
+9
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Антон Фалафель
Этот мыльный пузырь начали раздувать все, после той поездки на экскурсию в Манчестер.
+6
0
+6
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Сергей Молодых
Ответ ASH11
По-моему, рано с него спрашивать за статистику. Все-таки каких-то сногсшибательных физических данных, как у Мбаппе, или как у Руни были, у него нет. Тут скорее нужно смотреть на правильность принятия решений на поле. А тут вроде все неплохо. Надо крепнуть физически и ментально.
Простите, ну где же здесь неплохо? Как раз с принятием правильных решений у него самые большие проблемы, он же правильные решения раз из десяти принимает. Пока он выделяется скоростью и дриблингом на скорости же, но с ним уже научились бороться, и как только он замедляется его съедают на раз два. А ничего другого он предложить не может. Вместо паса удар, вместо удара попытка обводки, всё время не в масть. И кстати так было всегда, но ему делали, да и делают скидку на возраст, на перспективу. Буду рад если он начнёт лучше видеть поле и разовьёт свой футбольный интеллект, ведь только на паре физических скиллов далеко не уедешь.
Будем посмотреть, но если честно, то я уже столько видел молодых распиареных журналистами футболистов, что надеюсь только на характер парня. Поставит труд и развитие на первое место, будет возможность стать большим игроком, а если нет то на нет и суда нет.
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King_X
Генич и Ко как раз не затыкались, как в репортажах, так и в студиях про Пиняева, нахваливая его
Хотя И. В. Осинькин отмечал, что не надо возносить, дайте пацану развиваться

Теперь сами же и гасят))
Аналогично, по Салтыкову чуть ли не 5-10 минут эфира дифирамбы поют, несколько туров, сами же и начнут чморить с умным видом
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Ruscello
Сказал Генич и спрятал свой бубен.
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ASH11
По-моему, рано с него спрашивать за статистику. Все-таки каких-то сногсшибательных физических данных, как у Мбаппе, или как у Руни были, у него нет. Тут скорее нужно смотреть на правильность принятия решений на поле. А тут вроде все неплохо. Надо крепнуть физически и ментально.
+1
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фахитос
в прошлом сезоне локомотив провалил первую половину, плелся в зоне вылета. команды с более скромным бюджетом остаются в темпе а вылетают теикому совсем тяжко с финансами. я к тому что все дифирамбы галактионову и игрокам Локо были излишне, а точнее странными. поэтому реальность дел где тебе матчи не сливают и приходится показывать уровень, а его нет
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Spaten
Дзюбу послать- как в АПЛ побывать)
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Денис Ширинов
Никто и не скачет, отличный игрок, еще покажет себя, вот вокруг генича лучше не скакать, не стоит этого
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Шухрат Казыев
Это журналисты нагнетают ситуацию вокруг футболиста . Ну спад у него и что? Весной заиграет. Этот Генич много говорит.
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waleri
У меня больше вопросов к Галактионову по правильному использованию Пиняева. У Сергея 2 явных козыря - это скорость и дриблинг, т.е. те качества, которые делают его схожим с игрой ярко выраженного крайнего форвард а`ля Марк Овермарс. Прямо сейчас надо использовать фланговые прорывы Пиняева под завершение партнерам (против "Балтики" идеальный пример). Тем более, поляну то он видит в игре очень неплохо. А вот когда Сергей поднаберется мышечной массы и соответственно добавит силу удара, тогда и внести разнообразие со смещением с фланга в центр с нанесением дальних ударов из-за пределов штрафной. Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=GhLZKeXMdDk
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Александр Логинов
У Кварацхелия тоже не было выдающейся статистки в Локомотиве в его возрасте ...
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zer
Тикнизян и на пять лет старше, чем Пиняев) парень ещё очень молодой, тупит потому что опыта не хватает. надо дать набить шишек иначе ничему не научится. надеюсь в течении полутора сезонов сделает качественный скачок в своём развитии
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soldat2212
Ответ Bul.Bul
По-моему там своих подобных «талантов» хватает. Он пока ничего не показал, чтобы его забрал европейский середняк.
По цифрам г+п не показал. Показал бы мы бы каждый день читали об псевдоинтересе топ клубов.
А вот по навыкам, по-моему, он вполне показывает. Вон, Жереми Доку сидел на банке в ренне(или Ницце, весен из путаю), по г+п очень скудно. Но пришел в сити и что видим?
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Madhamish
Ответ soldat2212
По цифрам г+п не показал. Показал бы мы бы каждый день читали об псевдоинтересе топ клубов. А вот по навыкам, по-моему, он вполне показывает. Вон, Жереми Доку сидел на банке в ренне(или Ницце, весен из путаю), по г+п очень скудно. Но пришел в сити и что видим?
Какая еще банка в Ренне? Он сезон перед переходом отыграл полный сезон и забил 7 мячей!
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Сергей Молодых
Ответ Maratik1982
да сваливать ему надо в какой нибудь условный Метц и вариться в той каше...а по 20 раз за сезон играть с каким нибудь Оренбургом это катастрофа
Ну если он с Оренбургом не тянет то куда ему ехать то?
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s_kapa
Ответ King_X
Генич и Ко как раз не затыкались, как в репортажах, так и в студиях про Пиняева, нахваливая его Хотя И. В. Осинькин отмечал, что не надо возносить, дайте пацану развиваться Теперь сами же и гасят)) Аналогично, по Салтыкову чуть ли не 5-10 минут эфира дифирамбы поют, несколько туров, сами же и начнут чморить с умным видом
Хорошо играет - хвалят, плохо играет - критикуют. Все логично
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