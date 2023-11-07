«Вокруг Пиняева пора перестать с бубнами танцевать – Тикнизян забил больше, чем он. Сергею нужно больше ТТД, передач и голов, надо прислушиваться к критике». Генич о хавбеке «Локо»

Константин Генич высказался об игре Сергея Пиняева за «Локомотив».

«Пора перестать танцевать с бубнами вокруг и рассказывать, какой он перспективный. Ему уже 19 лет. Понятно, что все еще молодой, но сейчас его технический и скоростной арсенал перестал быть проблемой для соперника. Если против Пиняева быстрый защитник, то ему сложно.

Все мы видели, как ему пихал по ходу матча со « ». Думаю, что для Пиняева это полезно, но характерно, что тот огрызался. Парень с характером, знает себе цену. Огрызаться – это нормально, но и прислушиваться тоже надо.

Мне обидно за Пиняева, я очень хорошо к нему отношусь, но ему нужно повышать производительность. Нужно больше конкретики, больше ТТД, голевых передач и голов. А сейчас ситуация такая, что забил больше, чем Пиняев», – сказал Генич.

В РПЛ-2023/24 на счету Пиняева гол и 2 ассиста в 14 матчах за « ». Подробная статистика 19-летнего хавбека доступна здесь.

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