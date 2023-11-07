«Вокруг Пиняева пора перестать с бубнами танцевать – Тикнизян забил больше, чем он. Сергею нужно больше ТТД, передач и голов, надо прислушиваться к критике». Генич о хавбеке «Локо»
Константин Генич высказался об игре Сергея Пиняева за «Локомотив».
«Пора перестать танцевать с бубнами вокруг Сергея Пиняева и рассказывать, какой он перспективный. Ему уже 19 лет. Понятно, что все еще молодой, но сейчас его технический и скоростной арсенал перестал быть проблемой для соперника. Если против Пиняева быстрый защитник, то ему сложно.
Все мы видели, как ему пихал Дзюба по ходу матча со «Спартаком». Думаю, что для Пиняева это полезно, но характерно, что тот огрызался. Парень с характером, знает себе цену. Огрызаться – это нормально, но и прислушиваться тоже надо.
Мне обидно за Пиняева, я очень хорошо к нему отношусь, но ему нужно повышать производительность. Нужно больше конкретики, больше ТТД, голевых передач и голов. А сейчас ситуация такая, что Тикнизян забил больше, чем Пиняев», – сказал Генич.
В РПЛ-2023/24 на счету Пиняева гол и 2 ассиста в 14 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 19-летнего хавбека доступна здесь.
Пиняев проваливает сезон. Почему сдал наш главный вундеркинд?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Будем посмотреть, но если честно, то я уже столько видел молодых распиареных журналистами футболистов, что надеюсь только на характер парня. Поставит труд и развитие на первое место, будет возможность стать большим игроком, а если нет то на нет и суда нет.
Хотя И. В. Осинькин отмечал, что не надо возносить, дайте пацану развиваться
Теперь сами же и гасят))
Аналогично, по Салтыкову чуть ли не 5-10 минут эфира дифирамбы поют, несколько туров, сами же и начнут чморить с умным видом
https://www.youtube.com/watch?v=GhLZKeXMdDk
А вот по навыкам, по-моему, он вполне показывает. Вон, Жереми Доку сидел на банке в ренне(или Ницце, весен из путаю), по г+п очень скудно. Но пришел в сити и что видим?