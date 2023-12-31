Артета про 1:2 с «Фулхэмом»: «Тяжелый и печальный день. «Арсенал» не смог доминировать и столкнулся с проблемами. Будем так играть – нас даже рядом с вершиной не будет»

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета огорчен вторым поражением подряд – от «Фулхэма» (1:2).

«Очень тяжелый день, печальный. Три дня назад мы проиграли матч, который точно должны были выигрывать, а сегодня была наша худшая игра в текущем сезоне. Темп, осмысленность действий в атаке... По игре в защите мы были худшей из двух команд, мы не смогли доминировать и из-за этого столкнулись с проблемами.

Мы недостаточно делали, владея мячом. Не хватало ни осмысленности, ни скорости, ни остроты. Мы небрежно работали с мячом. Это было недостаточно хорошо, мы не заслуживали победы.

Когда у тебя есть возможность возглавить таблицу 31 декабря, но в итоге остаешься с неприятными ощущениями – таков футбол. Грань очень тонкая.

Если бы будем играть так, как в остальных 19 матчах, то будем на вершине [в конце сезона]. Если будем играть как сегодня – нас даже рядом не будет», – сказал главный тренер «Арсенала».

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45 комментариев
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мне кажется, он уже троллит с этим доминированием или у него шиза
+49
-4
+45
Ответ Hi Hi
это слово паразит
Или плохой словарный запас в английском языке
+36
-1
+35
У Артеты всегда три вида вью: доминировали как нужно; доминировали недостаточно но для победы хватило; доминировали да невыдоминировали😁
+20
-2
+18
Отрицательная доминация.
+19
-2
+17
Ну ладно Артета хотя бы признает что провалил матч, в отличии например от Тен Хага.
+16
-1
+15
Ответ Дядя ТУРА
мне кажется, он уже троллит с этим доминированием или у него шиза
это слово паразит
+12
-1
+11
выпусти Рамса. да, играет ногами хуже, но заряжает партнёров и на ленточки лучше, + есть куражные игры, тащит мёртвые удары
+9
-1
+8
А это все плоды провального летнего ТО. Умудрились потратить 250 млн, а по игре тотальный даунгрейд по сравнению с прошлым сезоном. Кто додумался в руководстве клуба дать добро на подписание бездаря из Челси? Человек буквально ничего на поле не может. Ни принять, ни отдать, ни атаку разогнать. Максимум замыкать головой подачи с флангов. Джака только в кои то веки начал показывать приличный уровень за 6 лет в арсенале, а его сразу же слили. Смит-Роу так и продолжает сидеть на банке, когда донный Мартинелли ничего кроме бега с опущенной головой на бровке показать не может. Поэтому 4 место к концу года - это закономерный итогг
+10
-3
+7
Доманировал, доманировал, да не выдоменировал.
+8
-4
+4
We were dominant/we weren’t dominant- две фразы которыми Артета описывает состояние команды
+4
0
+4
Ну если посмотреть в реальность ну какой чемпион Арсенал на фоне игр МС и Ливерпуля, просто обычный середняк не более того, как то так.
+3
0
+3
Полностью провальный матч. Даже доминировать не смогли
+3
-1
+2
Вернулся старый добрый «доминатор»
+2
0
+2
Люди всех с наступающим или наступившем новым годом! От чистого сердца желаю вам здоровья добра, мира, больше улыбок ,любви, долголетия нашим родным!!!
+1
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+1
Разнообразие высказываний Артеты поражает. Варианты: 1) Мы доминировали, 2) Мы доминировали, но недостаточно, 3) Мы не смогли доминировать. Все играют в футбол, а Артета - в домин.... нет, в доминирование.
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Ответ rambo
выпусти Рамса. да, играет ногами хуже, но заряжает партнёров и на ленточки лучше, + есть куражные игры, тащит мёртвые удары
Да в том то и дело, что теперь возможно Аарон надломлен - видели его последнюю игру? А проверять, так ли это, очень рискованно...
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Ответ S. A.
Смит-Роу травмируется с той же частотой, что и Джеймс
Смит-Роу восстановился ещё в январе, потом артета мариновал его на скамейке до конца прошлого сезона. А в этом у него была только одна травма, от которой он уже как месяц восстановился. От мартинелли сейчас никакой пользы нет, это примитивный прямолинейный игрок, который за 4 месяца провел 1,5 приличных матча (2 тайм против сити и ответная игра с Севильей)
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Все предсказуемо, без хейта, максимум быть в тройке, для реального шанса на победу в АПЛ, нужен топ вратарь, топ нападающий и топ тренер, на всех этих позициях у Арсенала, средний состав.
Ливерпуль, Аллиссон, Салах, Клопп, а есть еще Трент и Ван Дейк и даже сейчас шансы весьма скромные на титул, увы (((
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No Зиньо, no party! Проверено многократно. Великий должен играть! )
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и эту команду в фавориты ЛЧ метят?
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В ответственных играх Арсенал как будто подменяют на поле .Нету лидера на поле ,Одегард Сака поначалу было тащили но все испарилось
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Его, наверное, понос сразит, если не произнесёт это слово на д.

Какое нафиг доминирование? 13-я команда АПЛ во втором тайме практически рылом возила экс-претендентов на чемпионство, ну куда это годится?
И хочется узнать, почему Сака резко стал играть на уровне Мудрика, почему Мартинелли превратился в бегунка без паса, удара и мозгов, почему защита стала позволять сопернику почти всё, для чего на скамейке сидит Троссар, если ему вообще шансов на родной позиции не дают.
Возникает ощущение, что Артета — не тот тренер, который сможет окончательно завершить возвращение Арсенала и взять стоящий трофей
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Ответ Adamdfdgds
А это все плоды провального летнего ТО. Умудрились потратить 250 млн, а по игре тотальный даунгрейд по сравнению с прошлым сезоном. Кто додумался в руководстве клуба дать добро на подписание бездаря из Челси? Человек буквально ничего на поле не может. Ни принять, ни отдать, ни атаку разогнать. Максимум замыкать головой подачи с флангов. Джака только в кои то веки начал показывать приличный уровень за 6 лет в арсенале, а его сразу же слили. Смит-Роу так и продолжает сидеть на банке, когда донный Мартинелли ничего кроме бега с опущенной головой на бровке показать не может. Поэтому 4 место к концу года - это закономерный итогг
Смит-Роу травмируется с той же частотой, что и Джеймс
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Вместо конспектов Гвардиола лучше бы ему словарь английского языка дал
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Артета каждый раз говорит одно и то же и команда делает каждый матч одно и то же на поле, это тупик
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Ответ Максим Канов
и эту команду в фавориты ЛЧ метят?
Кроме Реала и Сити вряд ли кого-то можно фаворитом назвать. Шансы есть, да. Но, точно не фавориты)
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Идут на своё 4 место
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отдоминатортился)

написал с 6 или 7й попытки 😂
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жаль матчей осталось 18
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Антидоминация
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