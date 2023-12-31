Артета про 1:2 с «Фулхэмом»: «Тяжелый и печальный день. «Арсенал» не смог доминировать и столкнулся с проблемами. Будем так играть – нас даже рядом с вершиной не будет»

Микель Артета огорчен вторым поражением подряд – от «Фулхэма» (1:2).

«Очень тяжелый день, печальный. Три дня назад мы проиграли матч, который точно должны были выигрывать, а сегодня была наша худшая игра в текущем сезоне. Темп, осмысленность действий в атаке... По игре в защите мы были худшей из двух команд, мы не смогли доминировать и из-за этого столкнулись с проблемами.

Мы недостаточно делали, владея мячом. Не хватало ни осмысленности, ни скорости, ни остроты. Мы небрежно работали с мячом. Это было недостаточно хорошо, мы не заслуживали победы.

Когда у тебя есть возможность возглавить таблицу 31 декабря, но в итоге остаешься с неприятными ощущениями – таков футбол. Грань очень тонкая.

Если бы будем играть так, как в остальных 19 матчах, то будем на вершине [в конце сезона]. Если будем играть как сегодня – нас даже рядом не будет», – сказал главный тренер « ».

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