Александр Мостовой: «Буду рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится. 8 очков – слишком большое отставание, тем более у них опять какие-то перестановки в середине сезона»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» потерял шансы на титул в этом сезоне.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Восемь очков – слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что «Спартак» весной выиграет все 12 оставшихся матчей. А чтобы догнать «Краснодар» и «Зенит», нужно примерно столько и выиграть. И это при условии, что конкуренты потеряют очки.

Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится. Тем более, в команде опять какие-то перестановки в середине сезона. Не сидится им спокойно», – сказал бывший игрок «Спартака».

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5 комментариев
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Особенно он будет рад за своего коллегу Абаскаля.
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Корону поставить слабо?)
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Вера в чудеса под Новый год не миновала и Мостового
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Сборная Бразилии и Газпрома будет первой , остальные будут бороться со 2-5 , хотя смысла большого нет , Европа закрыта еще лет на 5 ))
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в прошлом сезоне чемпионы после 5 тура, в этом после 3, многократные чемпионы в группе кубка, сколько можно чемпионствовать?
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