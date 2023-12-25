Александр Мостовой: «Буду рад, если «Спартак» выиграет РПЛ, но этого не случится. 8 очков – слишком большое отставание, тем более у них опять какие-то перестановки в середине сезона»
Александр Мостовой считает, что «Спартак» потерял шансы на титул в этом сезоне.
После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
«Восемь очков – слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что «Спартак» весной выиграет все 12 оставшихся матчей. А чтобы догнать «Краснодар» и «Зенит», нужно примерно столько и выиграть. И это при условии, что конкуренты потеряют очки.
Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится. Тем более, в команде опять какие-то перестановки в середине сезона. Не сидится им спокойно», – сказал бывший игрок «Спартака».
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