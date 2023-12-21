«Лидерство «Краснодара» – главное событие года. Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали». Веретенников об РПЛ

Олег Веретенников надеется, что в Мир РПЛ будет новый чемпион.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая идущий вторым « » на два очка.

«Определенно главное событие года – лидерство « ». «Зенит» наконец-то получил конкуренцию за золотые медали, и у нас может быть новый чемпион. Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но пока это вселяет надежду на очень интересную и яркую завязку.

Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы», – сказал экс-игрок «Ротора».

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