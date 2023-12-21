«Лидерство «Краснодара» – главное событие года. Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали». Веретенников об РПЛ
Олег Веретенников надеется, что в Мир РПЛ будет новый чемпион.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.
«Определенно главное событие года – лидерство «Краснодара». «Зенит» наконец-то получил конкуренцию за золотые медали, и у нас может быть новый чемпион. Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но пока это вселяет надежду на очень интересную и яркую завязку.
Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы», – сказал экс-игрок «Ротора».
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