«Лидерство «Краснодара» – главное событие года. Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали». Веретенников об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Олег Веретенников Краснодар Советский спорт Футбол

Олег Веретенников надеется, что в Мир РПЛ будет новый чемпион.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.

«Определенно главное событие года – лидерство «Краснодара». «Зенит» наконец-то получил конкуренцию за золотые медали, и у нас может быть новый чемпион. Посмотрим, что будет во второй половине сезона, но пока это вселяет надежду на очень интересную и яркую завязку.

Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы», – сказал экс-игрок «Ротора».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас гегемонию Зенита никто прервать не может... кроме самого Зенита.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий