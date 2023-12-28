Мартин Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» взял РПЛ и показал, что не все решают деньги»

Теги Зенит Мартин Якубко премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Мартин Якубко хочет победы «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Мое мнение – «Зенит» выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил «Краснодар», был бы очень рад. Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства.

Город, болельщики – там все прекрасно. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал – не все решают деньги», – заявил Экс-нападающий «Амкара.

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6 комментариев
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Странно. А Галицкий вкладывает не деньги? И насчет своих тезис очень сомнительный. Вы наверно хотели сказать прихватизированные в свое время и имеющие малое отчисление в бюджет?
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А что тогда решает.Своя академия?
У Краснодара легов столько же,как у Зенита.
Воспитанников кроме Сафонова тоже не видно.
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ну так-то Краснодар не бедный клуб) было бы круто чтобы они взяли чемпионство по другим причинам: классная академия, шикарный стадион в провинции, персонально Галицкий, который сделал всё это возможным в родном регионе, а не поехал вваливать миллиарды евро в английские или хотя бы столичные команды

а ещё конкуренция, хочется в РПЛ полноценной конкуренции. тому же Зениту это тоже будет полезно на самом деле
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Приятно болеть за команду, которая наскребла вот так по сусекам пацанов, а те бьются исключительно за высокие идеи, практически даром.
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Ответ Данил Абаев
А что сперцян, черников, волков, кокшаров, арутюнян для тебя пустой звук?
Кроме Спецяна все остальные пустой звук,да
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