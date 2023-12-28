Мартин Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» взял РПЛ и показал, что не все решают деньги»
Мартин Якубко хочет победы «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Мое мнение – «Зенит» выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил «Краснодар», был бы очень рад. Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства.
Город, болельщики – там все прекрасно. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал – не все решают деньги», – заявил Экс-нападающий «Амкара.
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У Краснодара легов столько же,как у Зенита.
Воспитанников кроме Сафонова тоже не видно.
а ещё конкуренция, хочется в РПЛ полноценной конкуренции. тому же Зениту это тоже будет полезно на самом деле