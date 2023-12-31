«Арсенал» делал запрос по Роберто. Серджи хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто может перейти в «Арсенал».

Как сообщает Diario Sport, «канониры» делали запрос по поводу доступности защитника «Барселоны». Главный тренер лондонского клуба Микель Артета высоко оценивает 31-летнего футболиста.

При этом Роберто не собирается уходить из «Барселоны» до конца сезона. В конце весны или начале лета стороны обсудят планы, и если смена команды окажется предпочтительным вариантом, то игрок будет не против того, чтобы поиграть в АПЛ.

В текущем сезоне Роберто провел 5 игр в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Лучше бы на тренировках сосредоточился, а то второй матч сливает к ряду
+9
0
+9
Интересно за что кроме универсализма
+8
-1
+7
5 игр, 3 гола, кто ж его отпустит.
+5
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Фига вкусы у арсенала)
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А куда будут девать Вайта и Томиясу?
Хотя говорят, что Томиясу может через неделю уехать в Наполи.
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Если есть интерес, надо отдавать прямо сейчас, хоть он и первый капитан
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Ответ Marcus-light
Лучше бы на тренировках сосредоточился, а то второй матч сливает к ряду
Да выиграет пару матчей и все критики спрячутся. Каждый раз такое, стоит проиграть и всё это вылазиет наружу
+2
-2
0
Ответ Рычаг Барсика
Да выиграет пару матчей и все критики спрячутся. Каждый раз такое, стоит проиграть и всё это вылазиет наружу
К сожалению для него - нет. Ливерпуль потенциально в пяти очках впереди, Сити в трех, при том, что Сити был упадке.
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