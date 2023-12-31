«Арсенал» делал запрос по Роберто. Серджи хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона

Серджи Роберто может перейти в «Арсенал».

Как сообщает Diario Sport, «канониры» делали запрос по поводу доступности защитника «Барселоны». Главный тренер лондонского клуба высоко оценивает 31-летнего футболиста.

При этом не собирается уходить из «Барселоны» до конца сезона. В конце весны или начале лета стороны обсудят планы, и если смена команды окажется предпочтительным вариантом, то игрок будет не против того, чтобы поиграть в .

В текущем сезоне Роберто провел 5 игр в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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