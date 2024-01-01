Осинькин о правилах для игроков «Крыльев» на праздники: «Можем допустить перевес на 1-2 килограмма, за большее штрафуем. Непрофессионализм сейчас у футболистов не в почете»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Тренировки Футбол

Игорь Осинькин рассказал о штрафах в «Крыльях» за лишний вес после праздников.

«Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать.

По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов.

Что касается новогодней ночи, в этот день все взрослые люди знают, как себя вести. Непрофессионализм, о котором раньше слагали легенды, сейчас у футболистов не в почете», – сказал главный тренер «Крыльев Советов». 

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4 комментария
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Осинькин настоящий либерал. Даже Аэрофлот не допускает перевеса в кило
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Перевес на 2 килограмма - это специально к 1 января новость?)
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после тазика оливье пара кило считай легко отделался.
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Из любопытства взвесился. Вписался в норму - плюс один килограмм. Интересно, как у других.
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