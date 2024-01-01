Осинькин о правилах для игроков «Крыльев» на праздники: «Можем допустить перевес на 1-2 килограмма, за большее штрафуем. Непрофессионализм сейчас у футболистов не в почете»

Игорь Осинькин рассказал о штрафах в «Крыльях» за лишний вес после праздников.

«Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать.

По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов.

Что касается новогодней ночи, в этот день все взрослые люди знают, как себя вести. Непрофессионализм, о котором раньше слагали легенды, сейчас у футболистов не в почете», – сказал главный тренер « ».

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