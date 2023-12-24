Игорь Осинькин: «Меня история войн раньше интересовала – тактика римских легионов или Александра Македонского. До огнестрельного оружия»

Игорь Осинькин рассказал, что интересуется историей войн.

«Знаете, я не хочу себя подать – вот такой фанат, что у меня ничего, кроме футбола, на этом телевизоре и канале нет. Раньше очень много меня интересовала история войн, но почему-то в последнее время я мало об этом читаю. Здесь это, конечно, на другом месте. Много книг про историю войн.

И меня интересовала такая война, когда еще не пушками можно было что-то решить, а за счет какого-то прорыва на лошадях, тактика каких-то римских легионов или Александра Македонского. Но это непрофессионально. Это, конечно, для себя.

Тактика, о которой я говорю, она больше связана с футболом, потому что это реальная жизнь. Потому что, когда ты пушкой один раз стрельнул и выиграл, это для меня не то, что я говорю про историю войн.

История войн для меня – это то, как организовывались римские легионы. И не все состояли из людей, которые со щитами. Конные отряды были, были вспомогательные всякие отряды, то, как они организовывали любое свое действие, передвижение во время битвы.

Честно? Я уже достаточно давно об этом читал. Сейчас последнее время у меня это вышло, но на определенном этапе это было любимое чтиво у меня, до которых я мог дотянуться. Я в этом плане читал.

Но я еще раз говорю: до оружия, которое считается огнестрельным, а там уже стало менее интересно», – сказал тренер « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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