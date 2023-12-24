Игорь Осинькин: «Меня история войн раньше интересовала – тактика римских легионов или Александра Македонского. До огнестрельного оружия»
Игорь Осинькин рассказал, что интересуется историей войн.
«Знаете, я не хочу себя подать – вот такой фанат, что у меня ничего, кроме футбола, на этом телевизоре и канале нет. Раньше очень много меня интересовала история войн, но почему-то в последнее время я мало об этом читаю. Здесь это, конечно, на другом месте. Много книг про историю войн.
И меня интересовала такая война, когда еще не пушками можно было что-то решить, а за счет какого-то прорыва на лошадях, тактика каких-то римских легионов или Александра Македонского. Но это непрофессионально. Это, конечно, для себя.
Тактика, о которой я говорю, она больше связана с футболом, потому что это реальная жизнь. Потому что, когда ты пушкой один раз стрельнул и выиграл, это для меня не то, что я говорю про историю войн.
История войн для меня – это то, как организовывались римские легионы. И не все состояли из людей, которые со щитами. Конные отряды были, были вспомогательные всякие отряды, то, как они организовывали любое свое действие, передвижение во время битвы.
Честно? Я уже достаточно давно об этом читал. Сейчас последнее время у меня это вышло, но на определенном этапе это было любимое чтиво у меня, до которых я мог дотянуться. Я в этом плане читал.
Но я еще раз говорю: до оружия, которое считается огнестрельным, а там уже стало менее интересно», – сказал тренер «Крыльев Советов» Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну.
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Вторая часть тоже классная
Как же бесило, когда на меня нападали войска со слонами, разносили быстро)
эх времена времена. сейчас они своими Сëгунами всё портят блин.
Насколько же шикарная игра, особенно «последний довод королей»