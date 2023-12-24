Игорь Осинькин: «Меня история войн раньше интересовала – тактика римских легионов или Александра Македонского. До огнестрельного оружия»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Нобель Арустамян история Футбол

Игорь Осинькин рассказал, что интересуется историей войн.

«Знаете, я не хочу себя подать – вот такой фанат, что у меня ничего, кроме футбола, на этом телевизоре и канале нет. Раньше очень много меня интересовала история войн, но почему-то в последнее время я мало об этом читаю. Здесь это, конечно, на другом месте. Много книг про историю войн.

И меня интересовала такая война, когда еще не пушками можно было что-то решить, а за счет какого-то прорыва на лошадях, тактика каких-то римских легионов или Александра Македонского. Но это непрофессионально. Это, конечно, для себя.

Тактика, о которой я говорю, она больше связана с футболом, потому что это реальная жизнь. Потому что, когда ты пушкой один раз стрельнул и выиграл, это для меня не то, что я говорю про историю войн.

История войн для меня – это то, как организовывались римские легионы. И не все состояли из людей, которые со щитами. Конные отряды были, были вспомогательные всякие отряды, то, как они организовывали любое свое действие, передвижение во время битвы.

Честно? Я уже достаточно давно об этом читал. Сейчас последнее время у меня это вышло, но на определенном этапе это было любимое чтиво у меня, до которых я мог дотянуться. Я в этом плане читал.

Но я еще раз говорю: до оружия, которое считается огнестрельным, а там уже стало менее интересно», – сказал тренер «Крыльев Советов» Осинькин в интервью Нобелю Арустамяну.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да кто же не любил. Помню игру Rome Total war, сколько же часов в ней наигрался...
+25
0
+25
Осинькин - сильный тренер. Он и психолог и тактик и авторитет для игроков. А разносторонние увлечения всегда культурно обогащают
+10
0
+10
Ответ Николай Бойко
Да кто же не любил. Помню игру Rome Total war, сколько же часов в ней наигрался...
Разблокировано приятное воспоминание об игре
Вторая часть тоже классная
Как же бесило, когда на меня нападали войска со слонами, разносили быстро)
+10
-1
+9
Ответ ss_podonok
’’римляне тоже называли ганнибала примитивным, пока он не привёл свою армию на слонах из самой африки и не разгромил их. на войне технологии и деньги не гарантируют результат, важна лишь воля к победе’’ (джон смит)
но в итоге воля римлян к победе и способность мобилизовать армию за армией в силу превосходства в населении оказались сильнее
+4
0
+4
Все правильно. Как известно, каждый нормальный мужчина в мире хотя бы один раз в день думает о Римской Империи, так что Игорь Витальевич здесь не исключение!
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Разблокировано приятное воспоминание об игре Вторая часть тоже классная Как же бесило, когда на меня нападали войска со слонами, разносили быстро)
’’римляне тоже называли ганнибала примитивным, пока он не привёл свою армию на слонах из самой африки и не разгромил их. на войне технологии и деньги не гарантируют результат, важна лишь воля к победе’’ (джон смит)
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Да кто же не любил. Помню игру Rome Total war, сколько же часов в ней наигрался...
ах ты ж зараза. заставил уйти в приятные воспоминание))) ещё была medieval 2 total war.

эх времена времена. сейчас они своими Сëгунами всё портят блин.
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Разблокировано приятное воспоминание об игре Вторая часть тоже классная Как же бесило, когда на меня нападали войска со слонами, разносили быстро)
мне вторая часть Рима не зашла, но вот второй Сегун - моё почтение
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Да кто же не любил. Помню игру Rome Total war, сколько же часов в ней наигрался...
а КАЗАКИ????☹
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Да кто же не любил. Помню игру Rome Total war, сколько же часов в ней наигрался...
В такую не гамал, но в казаков наигрался
Насколько же шикарная игра, особенно «последний довод королей»
0
0
0
Ответ Demyan Grachev
а КАЗАКИ????☹
тоже нравились, но Рим из-за фантастической на тот момент графики разорвал мой подростковый шаблон)
0
0
0
Ответ mr.salah89
ах ты ж зараза. заставил уйти в приятные воспоминание))) ещё была medieval 2 total war. эх времена времена. сейчас они своими Сëгунами всё портят блин.
последний сегун был 10 лет назад, вот вархаммеры...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий