Игорь Осинькин: «Приятно получать похвалу от Заремы за свою работу. Мы должны остаться собой, нас не должно заносить»

Игорь Осинькин отреагировал на похвалу от Заремы Салиховой.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна высоко отозвалась о главном тренере « »: «Если делать долгосрочный проект с фокусом на российских молодых игроков, то Осинькин – лучший. Просто посмотрите, сколько игроков Игорь Витальевич дал сборной. И сравните с «гегемоном», – сказала .

«В футболе нет безамбициозных людей. Ради больших достижений все эти бессонные ночи и трудности. Поэтому получать похвалу от Заремы за свою работу мне приятно, но бывает не только хвальба, нас и ругают тоже.

Мы должны все это пережить и остаться собой, от похвалы не должно нас заносить. Также не нужно неадекватно реагировать, когда у команды какие-то сложности», – сказал .

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