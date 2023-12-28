Игорь Осинькин: «Приятно получать похвалу от Заремы за свою работу. Мы должны остаться собой, нас не должно заносить»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Зарема Салихова Футбол

Игорь Осинькин отреагировал на похвалу от Заремы Салиховой.

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна высоко отозвалась о главном тренере «Крыльев Советов»: «Если делать долгосрочный проект с фокусом на российских молодых игроков, то Осинькин – лучший. Просто посмотрите, сколько игроков Игорь Витальевич дал сборной. И сравните с «гегемоном», – сказала Зарема.

«В футболе нет безамбициозных людей. Ради больших достижений все эти бессонные ночи и трудности. Поэтому получать похвалу от Заремы за свою работу мне приятно, но бывает не только хвальба, нас и ругают тоже.

Мы должны все это пережить и остаться собой, от похвалы не должно нас заносить. Также не нужно неадекватно реагировать, когда у команды какие-то сложности», – сказал Осинькин.

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7 комментариев
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Вот, прямо разочаровал, нет чтобы тактично промолчать, так ему наоборот приятно
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Осинькин начинал с низов, в отличие от тренера-гегемона
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а чем зарема отличается от любого другого болельщика?
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Похвала с заглртом была ?
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Похвала от сопровождалки. Ха-ха-ха 🤣🤣🤣
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Ответ oka79410
Осинькин начинал с низов, в отличие от тренера-гегемона
Оба начинали там, где заканчивали играть, упс, упс, упс окапупс.
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