«Крылья Советов» выразили поддержку Белгороду, пострадавшему от обстрела: «Не дадим никому запугать наших детей»

«Крылья Советов» поддержали жителей Белгорода.

30 декабря город пострадал от обстрела.

Главный тренер и капитан команды высказались о случившемся.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывает восхищение.

Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок – это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества – в единстве и профессионализме каждого», – сказал Осинькин.

«Мы не дадим никому запугать и лишить наших детей сказочного праздника – Нового года. Ведь этот светлый и волшебный праздник принадлежит не только нам, но и будущим поколениям. Мы не можем забирать у детей торжество, ведь именно в Новый год они по-настоящему верят в чудо.

Я хочу пожелать каждому крепости духа и веры в нашу страну. Белгород, мы с вами!» – отметил Солдатенков.

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