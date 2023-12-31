«Крылья Советов» выразили поддержку Белгороду, пострадавшему от обстрела: «Не дадим никому запугать наших детей»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Политика Александр Солдатенков Футбол

«Крылья Советов» поддержали жителей Белгорода.

30 декабря город пострадал от обстрела.

Главный тренер Игорь Осинькин и капитан команды Александр Солдатенков высказались о случившемся.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывает восхищение.

Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок – это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества – в единстве и профессионализме каждого», – сказал Осинькин.

«Мы не дадим никому запугать и лишить наших детей сказочного праздника – Нового года. Ведь этот светлый и волшебный праздник принадлежит не только нам, но и будущим поколениям. Мы не можем забирать у детей торжество, ведь именно в Новый год они по-настоящему верят в чудо.

Я хочу пожелать каждому крепости духа и веры в нашу страну. Белгород, мы с вами!» – отметил Солдатенков.

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56 комментариев
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Цинизм и лицемерие - это одни из столпов 71-летнего перспективного политика.
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ну ну да, это же не какие-то дети Харькова, тем-то торжество не требуется
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Все это ожидаемо, война не бывает односторонней
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Интересно, роскомнадзор и прокуратура за бодрые каменты в топе могут поздравить Спортс с Новым годом?
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Белгород , Пермь с тобой.
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Ответ stason79
Комментарий удален модератором
Находятся же "уникумы" даже в такой ситуации ёрничать...
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Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
Дак а как ещё клоуну власть удержать? Ну заключит он завтра мир, останется президентом. А к нему сразу столько вопросов: почему не предупредили о войне, если знали, почему слили Стамбул, почему воровали всю войну, зачем столько угробили людей и тд и тп. А так вон очередную байку ввернул, по мирняку в центре Белгорода шмальнул, можно и колясочников с бабами призвать. Красота
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Молодцы!
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Всё началось гораздо раньше, и ты это прекрасно понимаешь.
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Ответ stason79
Комментарий скрыт
Какой смысл мне тебе что-то отвечать? Судя по тому что ты написал изначально - диалог с тобой самая бесполезная трата времени в такой день. Советую похмелиться
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Букет Гераней на Новый год окраине подарим.
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Ответ Pigmalion
Пацаны, не ссорьтесь, новый год же. Всем мира, и что б злой карлик Владимир ответил за все.
Это точно, Зеля своё получит.
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КС - ватаны! (((
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читаю комменты, которые в топе, и в а.... ...за это ве...ать не мало
у людей горе , их решили поддержать
а эти нелюди сюда нос сюда суют
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Все правильно сделали
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Ответ Денис Морозов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Evgeny Valyaev
Цинизм и лицемерие - это одни из столпов 71-летнего перспективного политика.
Комментарий удален модератором
Ответ stason79
тебе не пофиг, что было в соседнем государстве? или это важно?
Комментарий удален
Ответ stason79
ааа... снова "а они... а их". как же это остановить-то?
Комментарий удален
Комментарий удален пользователем
Молодцы!
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Ответ Pigmalion
Пацаны, не ссорьтесь, новый год же. Всем мира, и что б злой карлик Владимир ответил за все.
Какой из них? )
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Ответ Денис Морозов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Только Крылья
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Maxxx_KST
ну ну да, это же не какие-то дети Харькова, тем-то торжество не требуется
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Катя.Х.
Находятся же "уникумы" даже в такой ситуации ёрничать...
Не поддавайся на провокации. Надо ещё в поздравительном посте нашим написать, так что, держись, чтобы не забанили.
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Комментарий удален модератором
Ответ Нейтральный критик
Интересно, роскомнадзор и прокуратура за бодрые каменты в топе могут поздравить Спортс с Новым годом?
надеюсь проверят, мой знакомый уже пару раз отправлял им ссылки на новости и скриншоты комментариев в топе. модераторы сайта даже не удаляют эту дичь.
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