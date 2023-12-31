«Крылья Советов» выразили поддержку Белгороду, пострадавшему от обстрела: «Не дадим никому запугать наших детей»
«Крылья Советов» поддержали жителей Белгорода.
30 декабря город пострадал от обстрела.
Главный тренер Игорь Осинькин и капитан команды Александр Солдатенков высказались о случившемся.
«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывает восхищение.
Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок – это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества – в единстве и профессионализме каждого», – сказал Осинькин.
«Мы не дадим никому запугать и лишить наших детей сказочного праздника – Нового года. Ведь этот светлый и волшебный праздник принадлежит не только нам, но и будущим поколениям. Мы не можем забирать у детей торжество, ведь именно в Новый год они по-настоящему верят в чудо.
Я хочу пожелать каждому крепости духа и веры в нашу страну. Белгород, мы с вами!» – отметил Солдатенков.
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у людей горе , их решили поддержать
а эти нелюди сюда нос сюда суют