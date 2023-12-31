Глава РПЛ Алаев считает Акинфеева человеком года в российском футболе: «Памятник можно поставить уже сейчас»
Глава РПЛ Александр Алаев назвал человека года в российском футболе.
«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», – сказал Алаев.
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