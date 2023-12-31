Глава РПЛ Алаев считает Акинфеева человеком года в российском футболе: «Памятник можно поставить уже сейчас»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев назвал человека года в российском футболе.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», – сказал Алаев.

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2 комментария
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Памятник игарю, как вечному рекордсмену, нужно поставить в Ньоне напротив штаб-квартиры УЕФА. Его рекорд не побьют никогда, это вам не месси какой-то там
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На ЦСКА памятник должен быть Боброву или Федотову
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