Глава РПЛ Алаев считает Акинфеева человеком года в российском футболе: «Памятник можно поставить уже сейчас»

Глава РПЛ Александр Алаев назвал человека года в российском футболе.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», – сказал .

«Акинфеев сильнее Сафонова. На Игоря смотришь и понимаешь, что это бастион». Балахнин о вратарях

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам