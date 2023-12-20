Безуглов об Акинфееве: «С таким суставом обычный человек с дивана не встанет. Перед матчем с Испанией я откачал из него почти стакан жидкости»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу травмы Sports.ru ЧМ-2018 FIFA Эдуард Безуглов Футбол

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал Sports.ru о проблемах Игоря Акинфеева.

– Вы долго работали с Акинфеевым в сборной, но говорили, что он вас поразил в ЦСКА. Чем?

– С таким суставом, как у него, обычный человек с дивана не встанет, а, прочитав заключение МРТ, может впасть в тяжелую депрессию. В нескольких случаях даже мне казалось, что Акинфееву нужна пауза на неделю-другую, но он выходил уже в следующем матче – и был лучшим игроком на поле. Даже за три дня до игры против Испании на ЧМ-2018 его сустав воспалился, и из него я откачал почти стакан воспалительной жидкости. Но о неучастии в игре речи у Игоря даже не шло.  

Если Акинфеев не выходит на поле, значит, у него вообще нет шансов сыграть. Вообще. 

– Понимаю, что у Акинфеева было два креста, но все-таки: почему его сустав в таком плохом состоянии?

– Согласно данным, собранным среди лучших европейских футболистов, при бесконтактном механизме получения такой травмы в 40% случаев она происходит еще раз. Игорь попал в эти 40%, хотя его оперировал один из лучших в мире хирургов и он очень ответственно подходил к реабилитации и вторичной профилактике.  

Но когда мы говорим о его здоровье, нельзя забывать, что ему уже 37 лет. Кто в таком возрасте играл на таком уровне после нескольких операций на коленном суставе? Я ни одного футболиста вообще вспомнить не могу. 

После таких операций с каждым годом состояние хрящей становится все хуже, обратить процесс вспять невозможно. Поэтому остается только держать себя в максимально хорошей физической форме и контролировать состояние мышечного корсета – в этом отношении Игоря можно назвать образцом для подражания, – сказал Безуглов в интервью Sports.ru.

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34 комментария
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Иметь такого игрока, как Акинфеев, это привилегия. Преданный, пахарь, профессионал
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Сколько же больных людей пишет гадкие коменты, даже под такой нейтральной новостью...
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Ответ Леонид Матросов
Комментарий скрыт
Откачка жидкости при синовите стала сложной процедурой, доступной только элите?
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Ответ Дима
ну идите в ближайшую поликлинику и попросите хирурга что то там вам откачать. посмотрите на его реакцию и отпишитесь потом здесь. Максимум что вам сделают, это попросят какую-то бесполезную мазь))
Рвал связки пару лет назад, полностью личился в поликлиннике. Полный курс лечения получил.
Советую выйти из дома и воздухов подышать.
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Здоровья Игорю. Травмы не дали ему в полной мере раскрыть свой потенциал.
+9
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+8
Ответ Дима
ну идите в ближайшую поликлинику и попросите хирурга что то там вам откачать. посмотрите на его реакцию и отпишитесь потом здесь. Максимум что вам сделают, это попросят какую-то бесполезную мазь))
хватит ерунду писать! это банальная процедура, которую сделает любой более менее толковый хирург в местной поликлинике. про подорожник еще напиши
+10
-2
+8
Обычные люди читают такие заключения, что иногда ноги подкашиваются. А потом дальше живут, ибо вариантов у них мало. Игорь просто футболист. Ни больше ни меньше. Хороший футболист, сильный спортсмен. Не сверхчеловек. Обычные люди часто с большими проблемами и с дивана встают, и по лестнице ползут, потому что пандусов нет, и в холод, и дождь, и в жару. Зачем постоянно пытаться нативно принижать обычных людей, у спортсмена и так всё хорошо
+8
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Иметь такого игрока, как Акинфеев, это привилегия. Преданный, пахарь, профессионал
Легенда !!
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Ответ Алексей Ненахов
У него было очень мало травм , поэтому он стал лучшим в России
Проблема в том, что травм может было и немного, но как минимум 2 из них были очень серьёзными. Не было бы двух крестов, то он мог бы реально уехать в Европу. Как раз перед первыми крестами им интересовались из АПЛ.
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Ответ Алексей Ненахов
Тогда бы не стал легендой у Цска
Согласен, тут дилемма. Надеюсь, у него самого нет сожалений. Но в любом случае у него карьера хорошо сложилась.
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Карпин: с таким составом обычный человек с дивана не встанет. Перед матчами мне приходится вкачивать в себя стакан жидкости
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Ответ Дима
ну идите в ближайшую поликлинику и попросите хирурга что то там вам откачать. посмотрите на его реакцию и отпишитесь потом здесь. Максимум что вам сделают, это попросят какую-то бесполезную мазь))
Несёте ересь , у меня друг мучается с коленом , и кажды месяц ездите в больницу и окачивает жидкость с колена
+3
-1
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Акинфееву - здоровья.
А вот то, что обычный человек с дивана не встанет с таким суставом, да ещё и в тяжёлую депрессию впадёт - это 6ред.

Врач ЦСКА, видимо, очень давно лечил обычных людей.
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Ответ Алексей Ненахов
Какой телек ? Стереотипами мыслите товарищ
да, да))
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Ответ Karel
Сразу было понятно, что Веллитон не виноват. Акинфеева больное колено подвело. Другой вратарь в таком эпизоде травму не получил. Вот и Безуглов, можно сказать, подтвердил.
А кто из объективных экспертов или болельщиков считал , что он виноват ?
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К Игорю многие относятся по разному(в силу клубных пристрастий) но факт один, даже на данный момент ему нет равных в РПЛ, и он даст фору Сафонову, Лантратову и прочим........для каждого времени, есть своя легенда, когда то ей был Яшин(низкий поклон и уважение) когда то Дасаев(хотя и спорный вопрос...Чанов в ДК был не хуже) и что печально...сейчас просто нет равных на горизонте по уровню, этим личностям, дай Бог что дождёмся
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Игорь это профи. Оставим за скобками, что он много пропускал в ЛЧ и что он не самый лучший вратарь в истории, но он профессионал каких поискать
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Ответ Роман Буянов
Рвал связки пару лет назад, полностью личился в поликлиннике. Полный курс лечения получил. Советую выйти из дома и воздухов подышать.
>полностью личился
Вы теперь личинка?
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Ответ Алексей Ненахов
Несёте ересь , у меня друг мучается с коленом , и кажды месяц ездите в больницу и окачивает жидкость с колена
перекличка чуваков сидящих за теликом на этом завершена или нет?
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Ответ Дима
перекличка чуваков сидящих за теликом на этом завершена или нет?
Какой телек ? Стереотипами мыслите товарищ
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Ответ Бартоломью
А, это тот самый человек бегающий в костюме тройке с медицинским чемоданчиком по полю?
Это все, что ты успел заметить на поле ??😁.Даже костюмчик заценил..🤣
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У обычных людей некому стаканы жидкости выкачивать из сустава бесплатно. Завод не оплатит ежедневное наблюдение у врача узкой специальности. Ещё и уволит с формулировкой «часто болеете».

Так что не надо тут рассказывать нам про героические преодоления футболёров.
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Ответ Олег Попов
Комментарий скрыт
нет, он так не сказал. он не нытик , а настоящий мужик. хороший вратарь.
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Ответ Isshin88
Проблема в том, что травм может было и немного, но как минимум 2 из них были очень серьёзными. Не было бы двух крестов, то он мог бы реально уехать в Европу. Как раз перед первыми крестами им интересовались из АПЛ.
Тогда бы не стал легендой у Цска
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