«Акинфеев сильнее Сафонова. На Игоря смотришь и понимаешь, что это бастион». Балахнин о вратарях

Сергей Балахнин сравнил Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.

– хорошо провел первую часть сезона, не без ошибок, но это естественно для таких вратарей. Приятно, что российский голкипер находится в списке топ-голкиперов.

– Акинфеев сильнее Сафонова?

– Однозначно сильнее. Игорь – уверенный в себе вратарь. На него смотришь и понимаешь, что это бастион. помогает защитникам и всей команде, – сказал бывший главный тренер «Ростова».

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