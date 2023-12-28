«Акинфеев сильнее Сафонова. На Игоря смотришь и понимаешь, что это бастион». Балахнин о вратарях

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Балахнин премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Сергей Балахнин сравнил Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.

Сафонов хорошо провел первую часть сезона, не без ошибок, но это естественно для таких вратарей. Приятно, что российский голкипер находится в списке топ-голкиперов.

– Акинфеев сильнее Сафонова?

– Однозначно сильнее. Игорь – уверенный в себе вратарь. На него смотришь и понимаешь, что это бастион. Акинфеев помогает защитникам и всей команде, – сказал бывший главный тренер «Ростова».

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7 комментариев
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спасибо Игорю за три очка в 18 туре!
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Когда Матвей научится так же отстегивать ногу, как Игорян на ЧМ-2018, тогда и поговорим :)
+3
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Правильнее сказать, сильнее, был.
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Ответ igls54
Когда Матвей научится так же отстегивать ногу, как Игорян на ЧМ-2018, тогда и поговорим :)
И руку, как на ЧМ 2014
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Ответ Михон Мясной
И руку, как на ЧМ 2014
Сафонов умеет отстёгивать собственные мозги.
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