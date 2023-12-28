«Акинфеев сильнее Сафонова. На Игоря смотришь и понимаешь, что это бастион». Балахнин о вратарях
Сергей Балахнин сравнил Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.
– Сафонов хорошо провел первую часть сезона, не без ошибок, но это естественно для таких вратарей. Приятно, что российский голкипер находится в списке топ-голкиперов.
– Акинфеев сильнее Сафонова?
– Однозначно сильнее. Игорь – уверенный в себе вратарь. На него смотришь и понимаешь, что это бастион. Акинфеев помогает защитникам и всей команде, – сказал бывший главный тренер «Ростова».
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