Эндрик собрал идеального футболиста: сила Роналду, скорость Мбаппе, дриблинг Винисиуса, интеллект Модрича, пас Крооса
Эндрик собрал идеального футболиста.
По версии бразильца, совершенный игрок должен обладать силой Криштиану Роналду, скоростью Килиана Мбаппе, дриблингом Винисиуса, интеллектом Луки Модрича, выносливостью Джуда Беллингема, пасом Тони Крооса и характера Абела Феррайры (сейчас главный тренер «Палмейрас»).
Напомним, летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас 17-летний нападающий выступает за бразильский «Палмейрас».
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Скорость: Болт
Дриблинг: Гатагов
Дриблинг - Давыдов
Пас - Гатагов