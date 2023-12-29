Эндрик собрал идеального футболиста: сила Роналду, скорость Мбаппе, дриблинг Винисиуса, интеллект Модрича, пас Крооса

Теги Криштиану Роналду Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Эндрик Футбол

Эндрик собрал идеального футболиста.

По версии бразильца, совершенный игрок должен обладать силой Криштиану Роналду, скоростью Килиана Мбаппе, дриблингом Винисиуса, интеллектом Луки Модрича, выносливостью Джуда Беллингема, пасом Тони Крооса и характера Абела Феррайры (сейчас главный тренер «Палмейрас»).

Напомним, летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас 17-летний нападающий выступает за бразильский «Палмейрас». 

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28 комментариев
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еще тренер должен быт Анчелотти и президент клуба Перес
+18
-2
+16
А ещë добавил: и должен быть игроком Реала!
+10
-1
+9
Ответ ОттоДракула
Сила Прудникова, скорость Быстрова, дриблинг Скрыльникова, интеллект Смолова, выносливость Аршавина, пас Комбарова, характер Денисова.
Ты сейчас Полуяхтова описал
+5
0
+5
дриблинг Винисиуса?! ахаха. Ему до Неймара как раком до Китая. не говоря уже о Роналдиньо
+7
-2
+5
Дриблинг Арбелоа
+4
0
+4
Сила Прудникова, скорость Быстрова, дриблинг Скрыльникова, интеллект Смолова, выносливость Аршавина, пас Комбарова, характер Денисова.
+4
0
+4
Ответ fbd
Ты сейчас Полуяхтова описал
С такими скиллами -- это уже будет полноценный Яхтов
+3
0
+3
…. и получился Месси
+4
-1
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Дриблинг Винисиуса?))
+5
-2
+3
Сила: Карелин
Скорость: Болт
Дриблинг: Гатагов
+1
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У Роналду надо брать выбор позиции в штрафной
+2
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Хм, Франкенштейн?
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И мозги Соболева, пжлста)))
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Это не он писал, что Месси - goat после победы на ЧМ, а потом удалил?
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и пиар арговского пешехода. С этим и остальное не нужно.
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ингредиенты Рончика полюбому должны быть в суперчеловеке
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и рост Месси добавил Эндрик
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Сила - Колодин
Дриблинг - Давыдов
Пас - Гатагов
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дриблинг Винисиуса?
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Сила Супермена, скорость Флеша, дриблинг Месси.)
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