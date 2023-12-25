Эндрик о расизме: «Я уже сталкивался с этим, но мне все равно. Смеюсь в лицо тем, кто это делает – это лучший способ борьбы»

Эндрик рассказал, как реагирует на проявления расизма в свой адрес.

«Я уже сталкивался с расизмом, но мне все равно – чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с , и со всеми, кто страдает от расизма.

Мне могут говорить все, что захочется, демонстрировать жесты... Я не буду возражать – думаю, это еще сильнее их разозлит. Это лучший способ борьбы с расизмом», – сказал бразилец.

Летом 2024 года присоединится к « ». Сейчас 17-летний нападающий выступает за бразильский « ».

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