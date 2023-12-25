Эндрик о расизме: «Я уже сталкивался с этим, но мне все равно. Смеюсь в лицо тем, кто это делает – это лучший способ борьбы»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Родриго расизм дискриминация Эндрик Футбол

Эндрик рассказал, как реагирует на проявления расизма в свой адрес.

«Я уже сталкивался с расизмом, но мне все равно – чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с Винисиусом, Родриго и со всеми, кто страдает от расизма.

Мне могут говорить все, что захочется, демонстрировать жесты... Я не буду возражать – думаю, это еще сильнее их разозлит. Это лучший способ борьбы с расизмом», – сказал бразилец.

Летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас 17-летний нападающий выступает за бразильский «Палмейрас». 

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20 комментариев
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Ну все, передач от Вини не жди
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В первом же матче следующего сезона Винисиус говорит Родриго: «Брат, не пасуй ему. Он играет против нас»
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Лучше не начинай превращаться в Вини, будет везде казаться расизм
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Может он и Винисиуса научит?
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Негр здорового человека. Абсолютно правильное и здоровое отношение к расистам.
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После перехода в Реал, запоет по другому, сразу ныть начнет, там это командное
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А парень не глуп)
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Бразилец - нападающий - футболист Реала - борец с расизмом.
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Как можно сталкиваться с расизмом в Бразилии?) Там же такое разнообразие
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Ответ Артур Азимов
Это ты адекватный до первого брошенного банана, потом инстинкт возьмет свое
Какой инстинкт? Скушать банан?
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Ответ Игорь Климов
Ну, а вот чернокожие всех белых называют - "снежок", это оскорбление и расизм, или нет?
Есть очень хорошая картинка - стоят два ребенка темнокожий и белый. Темнокожий говорит - я горд быть чёрным, белый отвечает - класс. Второй мальчик говорит - а я горд быть белым. Темнокожий отвечает - расист.
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Ответ Антонио Мартынов
Есть очень хорошая картинка - стоят два ребенка темнокожий и белый. Темнокожий говорит - я горд быть чёрным, белый отвечает - класс. Второй мальчик говорит - а я горд быть белым. Темнокожий отвечает - расист.
Это точное определение происходящего в мире.
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Ну, а вот чернокожие всех белых называют - "снежок", это оскорбление и расизм, или нет?
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Красавчег! Всё правильно. Вини пусть продолжает бороться. Только себе хуже делает а потом плачет.
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Ответ Tristan...
В первом же матче следующего сезона Винисиус говорит Родриго: «Брат, не пасуй ему. Он играет против нас»
Хоть и болею за Реал, но это действительно смешно))) Если Вини продолжит играть в политика, то придётся его продать.
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Ответ Momos
Негр здорового человека. Абсолютно правильное и здоровое отношение к расистам.
Правильное отношение к расистам - наказание.
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