Эндрик о расизме: «Я уже сталкивался с этим, но мне все равно. Смеюсь в лицо тем, кто это делает – это лучший способ борьбы»
Эндрик рассказал, как реагирует на проявления расизма в свой адрес.
«Я уже сталкивался с расизмом, но мне все равно – чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с Винисиусом, Родриго и со всеми, кто страдает от расизма.
Мне могут говорить все, что захочется, демонстрировать жесты... Я не буду возражать – думаю, это еще сильнее их разозлит. Это лучший способ борьбы с расизмом», – сказал бразилец.
Летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас 17-летний нападающий выступает за бразильский «Палмейрас».
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