Эндрик: «В «Реале» хочу выиграть ЛЧ 5 раз и Ла Лигу 10 раз»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эндрик Футбол

Эндрик рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с «Реалом».

Форвард сборной Бразилии присоединится к «Мадриду» следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

«Моей мечтой всегда был «Реал Мадрид», с самого детства, потому что мой отец всегда был болельщиком этого клуба, я – тоже.

Сейчас мне 17 лет, и у меня четыре титула с «Палмейрас». Это то, чем я действительно горжусь.

В «Реале» я бы хотел выиграть Лигу чемпионов 5 раз и Ла Лигу 10 раз», – сказал Эндрик, ставший чемпионом Бразилии с «Палмейрас».

Эндрик сделал «Палмейрас» чемпионом, «Ботафого» только пятый, «Сантос» впервые за 111 лет вылетел

17-летний Эндрик уже в сборной. А какие у «Реала» на него планы?

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61 комментарий
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10 последних титулов Ла Лиги у Реала растянулись на 33 года...)
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То есть он хочет вылететь 5 раз из ЛЧ?
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Ответ Football_legend
Так в Реале толком не знают что такое защищать титул чемпиона Испании.
В «Реале» прекрасно знают, что такое защитить титул победителя ЛЧ. Аж дважды
В принципе, только в «Реале» об этом и знают :)
+17
-5
+12
Ответ Football_legend
Так в Реале толком не знают что такое защищать титул чемпиона Испании.
Равно, как абсолютно все остальные не знают, что такое защищать титул ЛЧ.
+9
-1
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Похоже понтов уже больше чем у молодого Неймара. Должен второй бразил из Барсы подключится и вместе верещать, что устроят противостояние покруче Роналду-Месси.
СМИ уже пытались пиарить противостояние Винисиуса и Малкома)
+6
-1
+5
Ответ werowolf-gears
Чтобы выиграть ла лигу 10 раз ему придется играть до 2050 года
Думаешь Жирона всерьез и надолго обосновалась в конкурентах?
+11
-7
+4
Похоже понтов уже больше чем у молодого Неймара. Должен второй бразил из Барсы подключится и вместе верещать, что устроят противостояние покруче Роналду-Месси.
+11
-8
+3
А так,правильно говорить-10Ла лиг и 5 Суперлиг
+4
-1
+3
Ответ nikitosdaipoltos
СМИ уже пытались пиарить противостояние Винисиуса и Малкома)
винисиус не выдержал давления)
+2
0
+2
Ответ Rio de Janeiro
10 последних титулов Ла Лиги у Реала растянулись на 33 года...)
Реал, может, и раньше бы взял те 10 титулов лиги, но появился откуда ни возьмись некто паренек Месси и подкинул им на вентилятор)
+14
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+2
... 1000 раз чеканить и приседать 1500
+2
0
+2
Пока придешь уже придется выигрывать суперлигу, а не лч
+2
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+1
Ответ Лимонная долька
То есть он хочет вылететь 5 раз из ЛЧ?
😂😂 каждый второй сезон из группы не выходить хочет
+2
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+1
Ответ Красная стрела
Интересно. Две бразильские малолетки присоединяются к Реалу и Барсе одновременно. Будет ли это новым противостоянием? 😁
К сожалению, настоящие бразилы изжили себя.. Роналдо, ривалдо, роналдиньо - футбол был для них нечто особенным, а эти роки, вини и прочяя шАлуха, когда насыпятся большие деньги - пойдут путями неймаров и робиньеВ - диско, гулянки, пива, прически инста Самцы...
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Ответ Ruscello
Главное в конце карьеры не превратиться в Месси.
тоесть не выйграть чм, копу и 2 зм?
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Ответ MustangGT
Если он действительно такой крутой, то вполне реально: Беллингем, Вини, Родриго, он, а если еще и Мбаппе перейдет - однозначно самое мощное нападение в Европе будет. Ну-ну, поглядим - бразильцев, как правило, надолго не хватает, тем интереснее будет следить.
Забыл Холланда с Кейном, они ж там все в очередь стоят
+3
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Желания конечно хорошие и мечтать не вредно. Сейчас главное придти летом, быстро адаптироваться и начинать помогать в реализации задуманного. Потенциал у парня действительно огромный, главное чтобы не поймал звезду. В Палмейрасе тоже сначала был неплох, потом немного зазнался, потерял место в старте и благо, что потом все же одумался и помог своей команде выиграть чемпионат, выдав великолепный отрезок в конце чемпионата, особенно хотелось бы выделить матч с Ботофаго, где он перевернул игру при счете 0:3.
+5
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Ответ Антиглор17
ВАР парень, теперь раз в 10 лет вполне реально, остальные чудеса остались для времен Оливера, Чакыра, Клатенбурга и прочих легендарных игроков Реала.
После победы «Реала» в ЛЧ 17/18 и введения ВАР болельщики «Барселоны» были рады, говорили, что всё, «Мадрид» больше не увидит кубок ЛЧ 50 лет, а «Барса» по игре будет штамповать трофеи каждый год
Но вот нюанс: «Реал» снова недавно выиграл ЛЧ, а у «Барсы» за это время 0:4 от «Ливерпуля», 2:8 от «Баварии», 1:4 от «ПСЖ» и 2 вылета в ЛЕ :)
+2
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+1
Ответ Moscwow
Думаешь Жирона всерьез и надолго обосновалась в конкурентах?
Да, Жирона будет главный соперник Барсы в чемпионате Испании
+1
0
+1
Хорошие задачи для карьеры в Football Manager, но уж очень амбициозные для реальной жизни. Ни у Месси, ни у Роналду такого не получилось.
+2
-1
+1
Ответ MustangGT
Если он действительно такой крутой, то вполне реально: Беллингем, Вини, Родриго, он, а если еще и Мбаппе перейдет - однозначно самое мощное нападение в Европе будет. Ну-ну, поглядим - бразильцев, как правило, надолго не хватает, тем интереснее будет следить.
Ну кто-то из списка запасным будет, если Мбапе перейдёт
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Ответ Андрей Федоров
Ну кто-то из списка запасным будет, если Мбапе перейдёт
Если Мбаппе придёт, то Винисиуса логичнее будет продать. Понтов и скандалов больше, чем КПД. Сейчас даже Родриго на его позиции смотрится лучше.
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Ответ -Real-ist-
А так,правильно говорить-10Ла лиг и 5 Суперлиг
Если Суперлига будет, то Реал покинет Ла Лигу.
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Лигу чемпионов вполне может выиграть 5 раз.
+7
-7
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Ответ ftre65fr65t
ничего он не зазнался. это тренер перестал его наигрывать, ввиду того что он скоро уйдет. после того как из реала позвонили вернули в состав
Возможно и так. Просто тогда же пошли новости, что он больше стал уделять время своей пассии, про какие-то дисциплинарные проступки.
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Ну если Перес проплатит, то всё возможно
+6
-6
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Это что за покемон?
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0
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На кубок Матч ТВ даже не замахивается, здраво понимает свой уровень.
+1
-1
0
Интересно. Две бразильские малолетки присоединяются к Реалу и Барсе одновременно. Будет ли это новым противостоянием? 😁
+1
-1
0
хочу смеяться 5 минут
+1
-1
0
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