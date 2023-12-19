Эндрик: «В «Реале» хочу выиграть ЛЧ 5 раз и Ла Лигу 10 раз»

Эндрик рассказал, сколько трофеев хотел бы выиграть с «Реалом».

Форвард сборной Бразилии присоединится к «Мадриду» следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

«Моей мечтой всегда был « », с самого детства, потому что мой отец всегда был болельщиком этого клуба, я – тоже.

Сейчас мне 17 лет, и у меня четыре титула с «Палмейрас». Это то, чем я действительно горжусь.

В «Реале» я бы хотел выиграть Лигу чемпионов 5 раз и Ла Лигу 10 раз», – сказал Эндрик, ставший чемпионом Бразилии с «Палмейрас».

Эндрик сделал «Палмейрас» чемпионом, «Ботафого» только пятый, «Сантос» впервые за 111 лет вылетел

17-летний Эндрик уже в сборной. А какие у «Реала» на него планы?

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