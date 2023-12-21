Эндрик о Роналду: «Все должны брать с него пример – он хочет быть лучшим и скромным. Больше чем спортсмен»

Теги Криштиану Роналду Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эндрик Футбол

Эндрик назвал Криштиану Роналду своим главным кумиром.

– В свои 38 лет Криштиану Роналду из «Аль-Насра» по-прежнему остается одним из самых выдающихся португальских футболистов. Каково твое мнение о нем?

– Он мой самый главный кумир, игрок, который побил все рекорды благодаря тому, что был образцовым, самоотверженным игроком.

Он больше чем спортсмен, он человек, с которого все должны брать пример, потому что в любой момент он хочет быть лучшим, он хочет выигрывать титулы, он хочет достигать значимых результатов, а также быть человеком, который проявляет скромность, куда бы он ни пошел.

Это ориентир для любого игрока, который хочет сделать следующий шаг в своей карьере, – сказал нападающий.

Летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас он выступает за бразильский «Палмейрас». 

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37 комментариев
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Вряд ли скромность - это про Роналду, но пример профессионализма молодым игрокам с него брать точно стоит
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Ответ Tun
Вряд ли скромность - это про Роналду, но пример профессионализма молодым игрокам с него брать точно стоит
За скромностью это Канте.
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Скромность и Роналду?))
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Ответ Трент Резнор
Бери пример лучше с Роналдо, точно не ошибешься
Бухать тусить и менять жён каждые пару лет?
+7
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Роналду и скромность слова не стоящие рядом в принципе. Там павлинище с раздутым эго.
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Ответ Капибарбер
фанат Роналду с 1984
благодаря спортсру можно увидеть твои высокоинтелектуальные коменнтарии и умозаключения которые направлены на оскорбления Роналду и идолопоклончеству к Месси))
+5
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Как профессионал - безусловно пример для подражания, а вот пскромность, это точно не про Криштиану.
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Что что , а Роман не сказав ничего про Месси он не может жить , какой же он закомплексёныш 🤦🤭
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Ответ Капибарбер
Скромник наш, особенно был скромен когда избивал больного ребёнка))
не прошло и секунды как фейк болелщики месси строчат злостные комментарии))
+10
-8
+2
Ответ Денис Ширинов
Скалони о меси: «все должны вылизывать его очко, он забивает больше всех пенок на чм»)
Без шуток, я боюсь тех типов, которые тебя лайкают, а то вдруг заразят
+4
-2
+2
Скромность 😂
+6
-4
+2
Ответ Tun
Вряд ли скромность - это про Роналду, но пример профессионализма молодым игрокам с него брать точно стоит
Во-во.Показывает как профессионально можно пропускать предсезонку ,бросать в слезах капитанскую повязку на поле ,разбивать телефон фаната))
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Ответ zzzeeerrrooo
здоровья тебе Дениска
Человек желает другому человеку здоровью , а они его минусят (ох дурачки вы))🤭
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скромный дельфиналду? все понятно с этим пендриком
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Ответ Илья Сазоненков
Ну да, настоящие скромняги голыми с товарищами по команде возлегают))
хабиб здесь причём?
+2
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Слово скромность, относительно этого Кринжа7 должно быть всегда в кавычках, не с той стороны Эндрик начал угождать)
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Ответ Капибарбер
Скромник наш, особенно был скромен когда избивал больного ребёнка))
У тебя проблемы в семье?
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0
скромный то не скромный Роналду, но игрок легенда!
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Ответ Денис Ширинов
Скалони о меси: «все должны вылизывать его очко, он забивает больше всех пенок на чм»)
Зато забивает, ваш Кришти и этого не смог. 0+0 в плей офф ЧМ
+6
-6
0
Ответ Денис Ширинов
Скалони о меси: «все должны вылизывать его очко, он забивает больше всех пенок на чм»)
здоровья тебе Дениска
+4
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Ответ Денис Ширинов
Скалони о меси: «все должны вылизывать его очко, он забивает больше всех пенок на чм»)
Ширинку закрой , заболеет твой дружок)
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Особенно скромным)
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Ответ Greg Jackson
Бухать тусить и менять жён каждые пару лет?
Именно. Живой, настоящий, великий…
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Ответ fussballer
Роналду идеален! Его единственный недостаток - чрезмерная скромность.
как там Абаскаль?)
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Ответ Кефтеме
Что что , а Роман не сказав ничего про Месси он не может жить , какой же он закомплексёныш 🤦🤭
Там 18.12. 2022 произошел непоправимый сдвиг по одной фазе.
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