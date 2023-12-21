Эндрик о Роналду: «Все должны брать с него пример – он хочет быть лучшим и скромным. Больше чем спортсмен»
Эндрик назвал Криштиану Роналду своим главным кумиром.
– В свои 38 лет Криштиану Роналду из «Аль-Насра» по-прежнему остается одним из самых выдающихся португальских футболистов. Каково твое мнение о нем?
– Он мой самый главный кумир, игрок, который побил все рекорды благодаря тому, что был образцовым, самоотверженным игроком.
Он больше чем спортсмен, он человек, с которого все должны брать пример, потому что в любой момент он хочет быть лучшим, он хочет выигрывать титулы, он хочет достигать значимых результатов, а также быть человеком, который проявляет скромность, куда бы он ни пошел.
Это ориентир для любого игрока, который хочет сделать следующий шаг в своей карьере, – сказал нападающий.
Летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас он выступает за бразильский «Палмейрас».
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